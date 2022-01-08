Украина утилизирует более 560 тыс. доз вакцины от коронавируса AstraZeneca – Минздрав

На утилизацию отправят вакцину, бесплатно полученную от других государств Фото: depositphotos.com

Сообщается, что в 2021 году Украина безвозмездно получила более 3,6 млн доз вакцин от коронавируса в качестве гуманитарной помощи из других стран, а также свыше 7,4 млн доз – в рамках глобального механизма COVAX.

"По состоянию на 5 января 2022 года 561 729 доз вакцины AstraZeneca (с истекшим сроком годности), полученной на безвозмездной основе в качестве гуманитарной помощи от других государств, собраны на региональных складах и будут переданы специализированной организации по ее утилизации", – говорится в ответе.

По состоянию на начало лета 2021 года в Украине утилизировали 742 дозы вакцин от коронавируса разных производителей из-за повреждений или нарушений условий хранения.

В июне стало известно о возможном нарушении холодовой цепи хранения при транспортировке партии вакцины Pfizer/BioNTech, закупленной за счет государственного бюджета. По результатам служебного расследования Минздрав отправил на утилизацию 34 тыс. доз вакцины.

Осенью Минздрав утилизировал около 500 тыс. доз вакцины AstraZeneca, срок годности которой истек 31 октября.