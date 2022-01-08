Мужчина из Индии минимум восемь раз вакцинировался от коронавируса

В Индии сделали уже 1,5 млрд прививок от коронавируса Фото: EPA

Почтальон на пенсии сказал, что уколы помогли ему избавиться от болей и "остаться здоровым". Он утверждал, что никаких побочных эффектов у него не было.

По словам Мандала, 12-й укол ему уже не позволили сделать. Сейчас ведется расследование, чтобы выяснить, как мужчине удалось получить несколько уколов.

Гражданский хирург Мадхепуры Амарендра Пратап Шахи сказал журналистам, что врачи уже нашли доказательства того, что Мандала получил восемь уколов в четырех пунктах вакцинации.