В украинские села направят 800 мобильных бригад для вакцинации от COVID-19

"В ходе совещания было акцентировано внимание на необходимости поощрения сельских жителей к вакцинации, в частности Министерство здравоохранения планирует организовать работу около 800 мобильных бригад, которые будут передвигаться по селам с целью обеспечения доступности прививок для местного населения", – отметили в сообщении.

Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук обратила внимение на то, что в контрольных пунктах въезда-выезда "Каланчак" и "Чонгар" на админгранице с аннексированным Россией Крымом работают пункты тестирования и вакцинации, а в КПВВ "Станица Луганская" – только пункт тестирования.

Зеленский заявил о необходимости организации пункта вакцинации в КПВВ "Станица Луганская".

1 декабря 2021 года в КПВВ "Каланчак" и "Чонгар" началась вакцинация от коронавируса. С понедельника по пятницу в КПВВ с 9.00 до 15.00 работают мобильные бригады в составе врача и медицинской сестры. В пунктах вакцинации есть вакцины от Pfizer, Moderna и Sinovac Biotech.