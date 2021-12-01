Жителей оккупированного Крыма будут вакцинировать от COVID-19 на КПВВ "Каланчак" и "Чонгар"

"Вакцинация на КПВВ – это была одна из приоритетных задач, которую мы смогли оперативно решить совместно с Херсонской ОГА. Теперь крымчане смогут получить качественные медицинские услуги прямо на КПВВ. Это значительно облегчит процесс пересечения админграницы АР Крым и Севастополя с Херсонской областью", – пояснила вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.
С понедельника по пятницу с 9.00 до 15.00 будут работать мобильные бригады в составе врача и медицинской сестры. В пунктах вакцинации есть вакцины от Pfizer, Moderna и Sinovac Biotech.
После вакцинации гражданам будут выдавать справку о первой прививке, данные о ней будут вноситься в электронную медицинскую систему.
Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. На админгранице с полуостровом работают два контрольных пункта въезда-выезда: "Каланчак" и "Чонгар".
В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также украинцев прививают вакциной Moderna (Spikevax).
Вакцинация в Украине стартовала 24 февраля. Сейчас привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет. С начала вакцинальной кампании первую дозу вакцины получили 13,4 млн человек, полностью иммунизированы 11,2 млн.
По данным Минздрава, 96,5% пациентов с COVID-19, умерших с 1 августа по 31 октября, не были привиты двумя дозами вакцины.