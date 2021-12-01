Жителей оккупированного Крыма будут вакцинировать от COVID-19 на КПВВ "Каланчак" и "Чонгар"

Пункты вакцинации на КПВВ работают с понедельника по пятницу с 9.00 до 15.00 Фото: minre.gov.ua

"Вакцинация на КПВВ – это была одна из приоритетных задач, которую мы смогли оперативно решить совместно с Херсонской ОГА. Теперь крымчане смогут получить качественные медицинские услуги прямо на КПВВ. Это значительно облегчит процесс пересечения админграницы АР Крым и Севастополя с Херсонской областью", – пояснила вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

С понедельника по пятницу с 9.00 до 15.00 будут работать мобильные бригады в составе врача и медицинской сестры. В пунктах вакцинации есть вакцины от Pfizer, Moderna и Sinovac Biotech.

После вакцинации гражданам будут выдавать справку о первой прививке, данные о ней будут вноситься в электронную медицинскую систему.