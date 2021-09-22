Украинские пограничники задержали на админгранице с Крымом мужчину с медалями за оккупацию полуострова

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума в 2014 году Фото: ЕРА (архив)

Мужчину 1957 года рождения задержали на КПВВ "Каланчак", он направлялся из оккупированного Крыма на материковую часть Украины.

Вещи боевика осмотрели и нашли несколько медалей за захват украинского Крыма. Пограничники вместе с таможенниками обнаружили медали "За заслуги перед Отечеством", "За защиту Крыма", "5 лет крымской весне", "Крымская весна", которые он получил в 2014–2018 годах.

Медали "завизировал" подписями президент России Владимир Путин и представители так называемой "власти Крыма". У мужчины было удостоверение участника вышеуказанной группировки, сообщили в ГПСУ.

Пограничники выяснили, что задержанный активно участвовал в деятельности незаконных вооруженных формирований на территории Крыма, в частности в беспорядках и нападениях на предприятия, учреждения и государственные организации.

Мужчину подозревают в правонарушении по ст. 260 Уголовного кодекса Украины (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований).