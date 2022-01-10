В Украине от COVID-19 привиты более 40 тыс. детей – Лапий

"За три месяца после принятия решения [о вакцинации детей] имеем в Украине более 40 тыс. детей, вакцинированных против COVID-19. Это мало. Мы должны получить статистику: среди привитых преобладают дети, имеющие серьезные сопутствующие заболевания, из-за которых существует высокий риск тяжелого течения COVID-19? Ведь детей с патологией, нуждающихся в защите от COVID-19, у нас гораздо больше. Поэтому в данном случае говорить о том, что вакцинация детей успешна, я не могу", – подчеркнул Лапий.
По его словам, успешной вакцинации детей препятствует ряд так называемых лидеров мнений.
"К большому сожалению, многие "лидеры мнений" (я не говорю, что это люди грамотные, они просто лидеры мнений) высказываются против вакцинации детей, ссылаясь на то, что вакцина не исследована, мол, неизвестно, как она будет действовать в организме ребенка, поэтому не нужно трогать детей и так далее. В этом случае надеяться на успешную вакцинацию детей мы вряд ли можем. Тем более, когда есть медики, часто не приверженные этой идее", – отметил Лапий.
В Украине зарегистрированы вакцины против коронавируса от Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также украинцев прививают вакциной Moderna (Spikevax), хотя она не зарегистрирована в стране.
Кампания по вакцинации в Украине стартовала 24 февраля 2021 года. Сейчас привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет. Также в Украине разрешили введение третьей (дополнительной) дозы вакцины от коронавируса людям с тяжелыми заболеваниями, граждане начали ее получать 16 декабря.
22 декабря Минздрав разрешил третью ревакцинальную дозу вакцины медикам и работникам домов интернатного типа. 6 января Минздрав Украины разрешил бустерную дозу вакцины против коронавируса всем желающим в возрасте от 18 лет. Ее можно получить не ранее, чем через шесть месяцев после завершения основного курса вакцинации.
С начала вакцинальной кампании в Украине сделано более 28,8 млн прививок, их получили более 14,8 млн человек.
За все время эпидемии в Украине COVID-19 заболели более 3,7 млн человек, 97 325 пациентов с коронавирусом умерли.