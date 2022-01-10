В Украине от COVID-19 привиты более 40 тыс. детей – Лапий

В Украине привиться от коронавируса могут все желающие в возрасте от 12 лет Фото: ЕРА

"За три месяца после принятия решения [о вакцинации детей] имеем в Украине более 40 тыс. детей, вакцинированных против COVID-19. Это мало. Мы должны получить статистику: среди привитых преобладают дети, имеющие серьезные сопутствующие заболевания, из-за которых существует высокий риск тяжелого течения COVID-19? Ведь детей с патологией, нуждающихся в защите от COVID-19, у нас гораздо больше. Поэтому в данном случае говорить о том, что вакцинация детей успешна, я не могу", – подчеркнул Лапий.

По его словам, успешной вакцинации детей препятствует ряд так называемых лидеров мнений.

"К большому сожалению, многие "лидеры мнений" (я не говорю, что это люди грамотные, они просто лидеры мнений) высказываются против вакцинации детей, ссылаясь на то, что вакцина не исследована, мол, неизвестно, как она будет действовать в организме ребенка, поэтому не нужно трогать детей и так далее. В этом случае надеяться на успешную вакцинацию детей мы вряд ли можем. Тем более, когда есть медики, часто не приверженные этой идее", – отметил Лапий.