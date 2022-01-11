В мире подтвердили более 310 млн случаев COVID-19

В мире от COVID-19 умерло почти 5,5 млн человек Фото: EPA

Всего зафиксировано 310,5 млн случаев коронавируса, умерло почти 5,5 млн человек.

Более 20 млн случаев заражения подтвердили в США (61,6 млн заболевших, 839,5 млн умерших), Индии (35,9 млн заболевших, 484,2 тыс. умерших) и Бразилии (22,6 млн заболевших, 620,4 тыс. умерших).