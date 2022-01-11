ГОРДОН
 
 
МИР

В мире подтвердили более 310 млн случаев COVID-19

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В мире от COVID-19 умерло почти 5,5 млн человек
В мире от COVID-19 умерло почти 5,5 млн человек
Фото: EPA

В мире по состоянию на 11 января подтвердили более 310 млн случаев коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение заболевания.

Всего зафиксировано 310,5 млн случаев коронавируса, умерло почти 5,5 млн человек.

Более 20 млн случаев заражения подтвердили в США (61,6 млн заболевших, 839,5 млн умерших), Индии (35,9 млн заболевших, 484,2 тыс. умерших) и Бразилии (22,6 млн заболевших, 620,4 тыс. умерших).

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус надеется, что человечество сможет победить пандемию в 2022 году.

В Украине по состоянию на 11 января подтвердили более 3,7 млн случаев COVID-19, умерло 97,5 тыс. человек.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: США, Индия, Бразилия, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Названа дата премьеры спродюсированной Остапчуком комедии "Любовь и блогеры" с Сумской в главной роли
  Названа дата премьеры спродюсированной Остапчуком комедии "Любовь и блогеры" с Сумской в главной роли
"Мамочка возрастная", "Какая красивая". Галкин показал, как Пугачева выглядит дома
"Мамочка возрастная", "Какая красивая". Галкин показал, как Пугачева выглядит дома
"Фантастика", "Вы не стареете". 75-летняя Шер подняла ногу перед камерой
"Фантастика", "Вы не стареете". 75-летняя Шер подняла ногу перед камерой
Куравлев, находящийся в реанимации, жил в доме престарелых. У актера двое детей и трое внуков
Куравлев, находящийся в реанимации, жил в доме престарелых. У актера двое детей и трое внуков
48-летняя модель Хайди Клум оголила бедра в супероткровенном наряде
48-летняя модель Хайди Клум оголила бедра в супероткровенном наряде
"Дорогой гений". Ани Лорак засветилась в пылких объятиях украинского режиссера, находящегося в разводе
"Дорогой гений". Ани Лорак засветилась в пылких объятиях украинского режиссера, находящегося в разводе
"Страсть натягивать плавки на уши портит все". Каменских в бикини спустила штаны до лобка
"Страсть натягивать плавки на уши портит все". Каменских в бикини спустила штаны до лобка
"Очуметь". 40-летняя Лилия Ребрик показала шпагат на шпильках
"Очуметь". 40-летняя Лилия Ребрик показала шпагат на шпильках
"Иногда забываю, что эта дама сошла с ума". 49-летняя Пэлтроу удивила сеть тем, как ухаживает за кожей
"Иногда забываю, что эта дама сошла с ума". 49-летняя Пэлтроу удивила сеть тем, как ухаживает за кожей
"Натуральная суперкрасота". 51-летняя Клаудиа Шиффер показала, как выглядит с разными прическами
"Натуральная суперкрасота". 51-летняя Клаудиа Шиффер показала, как выглядит с разными прическами
"В семье должен пить кто-то одна". Ефросинина показала, как выпивает в кругу родных
"В семье должен пить кто-то одна". Ефросинина показала, как выпивает в кругу родных
"Счастливая женщина некрасивой не бывает". 46-летняя Могилевская снялась без лифчика
"Счастливая женщина некрасивой не бывает". 46-летняя Могилевская снялась без лифчика
Глинтвейн. Классический рецепт популярного согревающего напитка
Глинтвейн. Классический рецепт популярного согревающего напитка
"Жизнь неожиданно удалась", "Ого, поправился". В сети обсуждают новое фото Кошевого с женой на отдыхе за границей
"Жизнь неожиданно удалась", "Ого, поправился". В сети обсуждают новое фото Кошевого с женой на отдыхе за границей
"Батюшки, вот это секси!", "Суперкиса". Сопонару показала фигуру в леопардовом бикини
"Батюшки, вот это секси!", "Суперкиса". Сопонару показала фигуру в леопардовом бикини
Звезда фильма "Афоня" Куравлев в тяжелом состоянии находится в реанимации
Звезда фильма "Афоня" Куравлев в тяжелом состоянии находится в реанимации
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Уехавший за границу Богдан обратился в соцсетях за помощью (279843)
2
"Самая гостеприимная вагина", "Вот это булки". Волочкова позировала в море и засветила соски в мокром купальнике (125038)
3
"Ваша лучшая работа". Бадоев показал 16-летнюю дочь, рожденную в браке с известной телеведущей (70329)
4
"Секси-чика", "Звенящая пошлость". Экс-участница "ВИА Гры" Романова развела ноги в стрингах и поздравила с Рождеством (45454)
5
"Где белье потеряла?", "Эталон женственности". Набравшая в весе Саливанчук снялась без трусов (44211)
6
Лобода показала пышную грудь, которая едва не выпала из тесного топа-бюстье (28914)
7
"Такая горячая, сексуальная малышка". 52-летняя Лопес показала идеальный пресс в сетчатых колготках (26094)
8
"Волочкова тоже любит такие позы". Асмус широко развела ноги в аэропорту в Дубае (24840)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS