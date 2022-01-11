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В Украине более чем в два раза выросло число новых случаев COVID-19 за сутки, 219 больных умерло

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За сутки 10 января в Украине госпитализировали 915 пациентов с COVID-19
За сутки 10 января в Украине госпитализировали 915 пациентов с COVID-19
Фото: EPA

В Украине за сутки 10 января зафиксировано 5429 новых случаев COVID-19. Об этом утром 11 января сообщил пресс-центр Министерства здравоохранения Украины в Facebook.

Среди заболевших – 306 детей и 168 медработников.

Выздоровел 7761 человек, 219 больных COVID-19 умерли. Попали в больницу 915 пациентов. За сутки сделали более 65 тыс. тестов.

9 января в Украине выявили 1969 новых случаев коронавирусной инфекции, днем ранее сообщалось о 2810 новых случаях

За все время пандемии в Украине COVID-19 заболело более 3,7 млн человек, умерло – 97 544.

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Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

Четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, говорил 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко. В середине ноября власти заявили о начале спада четвертой волны.

Страна прошла осенний пик заболеваемости и смертности от коронавируса, заявили 24 ноября в Национальной академии наук Украины.

С 30 декабря все регионы Украины находятся в "желтой" зоне эпидемической опасности.

Теги: Украина, Министерство здравоохранения, смерть, больница, Минздрав, здравоохранение, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус
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