В Украине более чем в два раза выросло число новых случаев COVID-19 за сутки, 219 больных умерло

Среди заболевших – 306 детей и 168 медработников.

Выздоровел 7761 человек, 219 больных COVID-19 умерли. Попали в больницу 915 пациентов. За сутки сделали более 65 тыс. тестов.

9 января в Украине выявили 1969 новых случаев коронавирусной инфекции, днем ранее сообщалось о 2810 новых случаях.

За все время пандемии в Украине COVID-19 заболело более 3,7 млн человек, умерло – 97 544.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

Четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, говорил 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко. В середине ноября власти заявили о начале спада четвертой волны.

Страна прошла осенний пик заболеваемости и смертности от коронавируса, заявили 24 ноября в Национальной академии наук Украины.

С 30 декабря все регионы Украины находятся в "желтой" зоне эпидемической опасности.