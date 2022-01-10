Инкубационный период "Омикрона" составляет три дня – турецкий ученый

Инкубационный период "Омикрона" на два дня короче, чем у оригинального вируса Фото: depositphotos.com

Декан медфакультета Университета Гази, член научного совета при минздраве Турции, профессор Мустафа Ильхан отметил, что инкубационный период у оригинального штамма из Уханя составляет пять дней, у штамма "Дельта" – четыре дня, у "Омикрона" – три дня.

Ученый напомнил, что "Омикрон" дает низкий показатель смертности, но распространяется быстрее всех известных вариантов.