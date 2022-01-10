Инкубационный период "Омикрона" составляет три дня – турецкий ученый

Декан медфакультета Университета Гази, член научного совета при минздраве Турции, профессор Мустафа Ильхан отметил, что инкубационный период у оригинального штамма из Уханя составляет пять дней, у штамма "Дельта" – четыре дня, у "Омикрона" – три дня.
Ученый напомнил, что "Омикрон" дает низкий показатель смертности, но распространяется быстрее всех известных вариантов.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
В ЮАР 22 ноября 2021 года обнаружили новый вариант коронавируса B.1.1.529, имеющий большое количество мутаций, которые вызывают беспокойство. ВОЗ присвоила ему название "Омикрон". К 22 декабря "Омикрон" был подтвержден в 110 странах.
Главный инфекционист США Энтони Фаучи считает, что "Омикрон" заразнее других вариантов коронавируса, но менее опасен.