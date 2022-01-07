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В ВОЗ считают, что "Омикрон" не будет последним вариантом коронавируса

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"Омикрон" распространяется в более чем 100 странах
"Омикрон" распространяется в более чем 100 странах
Фото: ЕРА

С большой долей вероятности после штамма "Омикрон" появится еще какой-либо вариант коронавируса. Об этом заявила ведущий эпидемиолог Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария ван Керкхов, сообщил 6 января сайт ООН.

По ее словам, "вирус продолжает видоизменяться" и только варианта "Дельта" выявлено 30 разновидностей.

Согласны с точкой зрения Керкхов и в руководстве ВОЗ.

"Хотелось бы надеется, что "Омикрон" будет последним вариантом [коронавируса], но, мне кажется, в настоящее время это маловероятно. Мы наблюдаем высокий уровень заражений и высокий уровень его передачи", – объяснил исполнительный директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.

Он считает, что "есть еще множество опасностей появления новых вариантов".

В связи с распространением штамма "Омикрон" в мире резко увеличились суточные показатели новых случаев COVID-19. Так, 6 января был установлен рекорд – более 2,6 млн новых инфицированныхВсего с начала пандемии в мире зафиксировали уже 296,5 млн случаев COVID-19, скончалось 5,46 млн инфицированных.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В ЮАР 22 ноября 2021 года обнаружили новый вариант коронавируса B.1.1.529, имеющий большое количество мутаций, которые вызывают беспокойство. ВОЗ присвоила ему название "Омикрон". К 22 декабря "Омикрон" был подтвержден в 110 странах.

Главный инфекционист США Энтони Фаучи считает, что "Омикрон" заразнее других вариантов коронавируса, но менее опасен.

Теги: ООН, эпидемия, ВОЗ, Всемирная организация здравоохранения, инфекция, коронавирус, Майкл Райан, Мария ван Керкхове, штамм, Омикрон
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