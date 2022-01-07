Число новых случаев COVID-19 за сутки в Украине продолжает расти

За сутки в стране заразились коронавирусом более 7 тыс. человек Фото: depositphotos.com

Среди заболевших детей – 364, медработников – 203.

Выздоровело 5 595 человек, 192 больных умерли. Попали в больницу 1866 пациентов.

Днем ранее сообщалось о 6632 новых случаях, выявленных за сутки 5 января. 4 января в стране подтвердили 4571 случай коронавирусной инфекции. В первые три дня января число выявленных случаев не превышало 2 тыс.

За все время пандемии в Украине заболело 3 696 468 человек, выздоровело 3 506 509 человек, летальных исходов – 97 088.