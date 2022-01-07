ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО

Число новых случаев COVID-19 за сутки в Украине продолжает расти

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
За сутки в стране заразились коронавирусом более 7 тыс. человек
За сутки в стране заразились коронавирусом более 7 тыс. человек
Фото: depositphotos.com

В Украине в течение суток 6 января зафиксировано 7177 новых случаев заболевания COVID-19. Об этом утром 7 января сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины в Facebook.

Среди заболевших детей – 364, медработников – 203.

Выздоровело 5 595 человек, 192 больных умерли. Попали в больницу 1866 пациентов. 

Днем ранее сообщалось о 6632 новых случаях, выявленных за сутки 5 января. 4 января в стране подтвердили 4571 случай коронавирусной инфекции. В первые три дня января число выявленных случаев не превышало 2 тыс.

https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/2038661509630277

За все время пандемии в Украине заболело 3 696 468 человек, выздоровело 3 506 509 человек, летальных исходов – 97 088.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

Четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, говорил 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко. В середине ноября власти заявили о начале спада четвертой волны.

Страна прошла осенний пик заболеваемости и смертности от коронавируса, заявили 24 ноября в Национальной академии наук Украины. С тех пор уровень заболеваемости COVID-19 в стране снижается.

Теги: коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Как природа создала такую красоту?", "Лапочка". Каменских соблазнительно позировала перед камерой в "голом" корсете
"Как природа создала такую красоту?", "Лапочка". Каменских соблазнительно позировала перед камерой в "голом" корсете
  "Было очень неприятно". Чмерковский рассказал, ревнует ли его жена к украинским девушкам
  "Было очень неприятно". Чмерковский рассказал, ревнует ли его жена к украинским девушкам
Родственница рэпера Face заявила, что артиста вынудили покинуть РФ. Ранее он говорил о давлении
Родственница рэпера Face заявила, что артиста вынудили покинуть РФ. Ранее он говорил о давлении
"Потрясающее тело", "Пожалуй, самая красивая 56-летняя женщина". Херли расставила ноги перед объективом в нюдовом бикини
"Потрясающее тело", "Пожалуй, самая красивая 56-летняя женщина". Херли расставила ноги перед объективом в нюдовом бикини
  "Личность очень интересная". Экс-участница "Танцев со звездами" Дели заявила, что хочет провести день с Ахметовым
  "Личность очень интересная". Экс-участница "Танцев со звездами" Дели заявила, что хочет провести день с Ахметовым
"Здесь кайф". Зарицкая похвасталась отпуском в Грузии
"Здесь кайф". Зарицкая похвасталась отпуском в Грузии
"Космос", "Кто-нибудь объяснит феномен этой женщины?" Мейхер показала пятую точку и засветила трусы
"Космос", "Кто-нибудь объяснит феномен этой женщины?" Мейхер показала пятую точку и засветила трусы
  "У Насти цель – Мексика". Танцовщица из балета Каменских рассказала о работе с певицей
  "У Насти цель – Мексика". Танцовщица из балета Каменских рассказала о работе с певицей
"Ее мужества хватило принять меня со всеми моими страстями и пороками". 38-летний Бардаш рассказал о 25-летней жене
"Ее мужества хватило принять меня со всеми моими страстями и пороками". 38-летний Бардаш рассказал о 25-летней жене
"Украина" – самый популярный канал в новогоднюю ночь
"Украина" – самый популярный канал в новогоднюю ночь Актуально
"Шикарный аппарат", "Кормилицу свою не застуди". 26-летняя блогер Стужук крупным планом показала голые ягодицы
"Шикарный аппарат", "Кормилицу свою не застуди". 26-летняя блогер Стужук крупным планом показала голые ягодицы
  "В Украине проблема – много девушек на одного мужчину". Чмерковский назвал "огромной ошибкой" свое участие в украинском шоу
  "В Украине проблема – много девушек на одного мужчину". Чмерковский назвал "огромной ошибкой" свое участие в украинском шоу
  "Когда танцевали, Андрею кричат из зала: "Гелю продай!" Экс-партнерша Данилко Щеголева рассказала о выступлениях на корпоративах
  "Когда танцевали, Андрею кричат из зала: "Гелю продай!" Экс-партнерша Данилко Щеголева рассказала о выступлениях на корпоративах
Семья бывшего смотрителя Виндзорского замка выставила на аукцион фото 18-летней Елизаветы II
Семья бывшего смотрителя Виндзорского замка выставила на аукцион фото 18-летней Елизаветы II
"Такая сладкая попка". Кунаки снялась в мокром микробикини
"Такая сладкая попка". Кунаки снялась в мокром микробикини
Мирзоян показал дочь от Тони Матвиенко и сыновей от первого брака
Мирзоян показал дочь от Тони Матвиенко и сыновей от первого брака
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Уехавший за границу Богдан показал девушек, в компании которых встретил Новый год (150920)
2
"Вау! Секси-женщина", "Слишком горячо". Рианна показала голый сосок (95074)
3
Каменских показала голую грудь вблизи (76618)
4
"Дно", "Ноги раздвигает, лезет куда не нужно". В сети обсуждают "диванное" видео Волочковой с ее новым мужчиной (76279)
5
48-летняя Клум показала голую грудь на интимном снимке (57876)
6
"Опять голенькая", "Какая роскошная". 39-летняя Седокова показала фото, которое сделал ее молодой муж (54790)
7
"Мне нравится твоя задница". Лонгория в лосинах крупным планом показала пятую точку на первой тренировке в году (52880)
8
"Сиськи вываливаются", "Ну что за секси?" Водонаева показала фото с новогоднего корпоратива (47697)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS