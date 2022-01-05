Еще шесть стран признали украинские COVID-сертификаты

Украинские COVID-сертификаты признали Ливан, Черногория, Тайвань, Уругвай, Тунис и Таиланде. При пересечении границы с этими странами можно использовать цифровой сертификат о вакцинации, полученный в "Дії", это касается тех, кто вакцинировался от коронавируса или недавно выздоровел.

На сегодня в состав Доверительной сети е-здоровья Евросоюза входит 60 стран, полный список можно найти по ссылке. В Минздраве планируют, что в 2022 году состав цифровой сети расширится до 80 стран-участниц.