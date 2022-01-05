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ОБЩЕСТВО

В Украине за сутки подтвердили COVID-19 у более чем 4 тыс. человек

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За минувшие сутки с коронавирусом госпитализировано 1366 человек
За минувшие сутки с коронавирусом госпитализировано 1366 человек
Фото: depositphotos.com

В Украине за сутки 4 января зафиксировано 4571 новый случай заболевания COVID-19. Об этом утром 5 января сообщил в Facebook пресс-центр Минздрава.

Среди заболевших 210 детей и 112 медработников.

Также за минувшие сутки госпитализировано 1366 человек, летальных исходов – 273, выздоровело 8439 человек.

Днем ранее, 3 января за сутки выявили 1746 случаев болезни, 2 января – 1804, 1 января – 1863. 31 декабря случаев было 5026, 30 декабря – 7029.

За все время пандемии в Украине зафиксировано 3 682 659 случаев COVID-19 и 96 709 смертей из-за болезни.

https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/2037234596439635

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

Четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, говорил 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко. В середине ноября власти заявили о начале спада четвертой волны.

Страна прошла осенний пик заболеваемости и смертности от коронавируса, заявили 24 ноября в Национальной академии наук Украины. 13 декабря Ляшко сказал, что в Украине уровень заболеваемости COVID-19 снижается пять недель подряд.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Украина, Минздрав, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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