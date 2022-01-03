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В Украине заболело COVID-19 за сутки 1,8 тыс. человек, умерло 114

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За сутки в Украине госпитализировали почти две трети заболевших COVID-19
За сутки в Украине госпитализировали почти две трети заболевших COVID-19
Фото: depositphotos.com

В Украине за сутки 2 января зафиксировано 1804 новых случая заболевания COVID-19. Об этом сообщила в Facebook утром 3 января пресс-служба Минздрава.

Среди заболевших 97 детей и 24 медработника. 

"Также за минувшие сутки: госпитализировано 1168 человек, летальных исходов – 114, выздоровело 2537 человек", – сказано в сообщении.

Днем ранее, 1 января, за сутки выявили 1863 новых случая заболевания СOVID-19, причем ни одного пациента не госпитализировали. 31 декабря случаев было 5026, 30 декабря – 7029.

За все время пандемии в Украине зафиксировано 3 676 342 случаев COVID-19 и 96 301 смертей из-за болезни. 

https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/2035823963247365

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

Четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, говорил 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко. В середине ноября власти заявили о начале спада четвертой волны.

Страна прошла осенний пик заболеваемости и смертности от коронавируса, заявили 24 ноября в Национальной академии наук Украины. 13 декабря Ляшко сказал, что в Украине уровень заболеваемости COVID-19 снижается пять недель подряд.

Теги: Министерство здравоохранения, смерть, эпидемия, болезнь, Минздрав, инфекция, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус
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