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В 2021 году правительство Украины потратило на борьбу с COVID-19 более 35 млрд грн – Шмыгаль

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Шмыгаль заявил о "систематическом улучшении" системы здравоохранения в Украине
Шмыгаль заявил о "систематическом улучшении" системы здравоохранения в Украине
Фото: kmu.gov.ua

В ушедшем 2021 году в Украине полностью обеспечили систему здравоохранения вакцинами от коронавирусной инфекции. Об этом 2 января в Facebook сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Полностью обеспечили Украину вакцинами против COVID-19. С начала 2021 года поставлено более 40 млн доз безопасных и проверенных вакцин. Все граждане получили возможность прививаться бесплатно. В ближайшее время будет привито 50% взрослого населения", – написал он.

Премьер пообещал, что "вакцин будет достаточно и на весь 2022 год".

"Всего в 2021 году правительство потратило более 35 млрд грн на финансирование противодействия COVID-19. Это и доплаты медикам, и закупка кислорода и кислородных станций, и финансирование тест-лабораторий и многое другое", – объяснил Шмыгаль.

Он подчеркнул, что систему здравоохранения в Украине в 2021 году "систематически улучшали".

https://www.facebook.com/dshmyhal/posts/488704579363417

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией

В Украине на начало 2022 года подтвердили более 3,67 млн случаев COVID-19, умерло почти 96,2 тыс. человек. Страна прошла осенний пик заболеваемости и смертности от коронавируса, заявляли 24 ноября 2021 года в Национальной академии наук Украины.

Кампания по вакцинации от коронавируса стартовала в Украине 24 февраля. Сейчас привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет. Также в Украине разрешили введение третьей дозы вакцины от коронавируса, граждане начали ее получать 16 декабря.

В Украине зарегистрированы вакцины против коронавируса от Oxford/AstraZeneca (CovishieldAstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также украинцев прививают вакциной Moderna (Spikevax), хоть она пока не зарегистрирована в стране.

Теги: правительство, вакцинация, украинцы, финансы, инфекция, финансирование, население, премьер-министр, Денис Шмыгаль, здравоохранение, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, коронавирус
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