В 2021 году правительство Украины потратило на борьбу с COVID-19 более 35 млрд грн – Шмыгаль

"Полностью обеспечили Украину вакцинами против COVID-19. С начала 2021 года поставлено более 40 млн доз безопасных и проверенных вакцин. Все граждане получили возможность прививаться бесплатно. В ближайшее время будет привито 50% взрослого населения", – написал он.
Премьер пообещал, что "вакцин будет достаточно и на весь 2022 год".
"Всего в 2021 году правительство потратило более 35 млрд грн на финансирование противодействия COVID-19. Это и доплаты медикам, и закупка кислорода и кислородных станций, и финансирование тест-лабораторий и многое другое", – объяснил Шмыгаль.
Он подчеркнул, что систему здравоохранения в Украине в 2021 году "систематически улучшали".
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
В Украине на начало 2022 года подтвердили более 3,67 млн случаев COVID-19, умерло почти 96,2 тыс. человек. Страна прошла осенний пик заболеваемости и смертности от коронавируса, заявляли 24 ноября 2021 года в Национальной академии наук Украины.
Кампания по вакцинации от коронавируса стартовала в Украине 24 февраля. Сейчас привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет. Также в Украине разрешили введение третьей дозы вакцины от коронавируса, граждане начали ее получать 16 декабря.
В Украине зарегистрированы вакцины против коронавируса от Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также украинцев прививают вакциной Moderna (Spikevax), хоть она пока не зарегистрирована в стране.