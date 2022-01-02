В 2021 году правительство Украины потратило на борьбу с COVID-19 более 35 млрд грн – Шмыгаль

"Полностью обеспечили Украину вакцинами против COVID-19. С начала 2021 года поставлено более 40 млн доз безопасных и проверенных вакцин. Все граждане получили возможность прививаться бесплатно. В ближайшее время будет привито 50% взрослого населения", – написал он.

Премьер пообещал, что "вакцин будет достаточно и на весь 2022 год".

"Всего в 2021 году правительство потратило более 35 млрд грн на финансирование противодействия COVID-19. Это и доплаты медикам, и закупка кислорода и кислородных станций, и финансирование тест-лабораторий и многое другое", – объяснил Шмыгаль.

Он подчеркнул, что систему здравоохранения в Украине в 2021 году "систематически улучшали".