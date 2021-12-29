Дефицит госбюджета Украины за 11 месяцев этого года составил 1,4% ВВП – Шмыгаль

"Благодаря взвешенной бюджетно-долговой политике дефицит госбюджета за 11 месяцев составил только 1,4% ВВП", – подчеркнул премьер.

4 декабря Шмыгаль сообщил, что поступления от налоговой и таможенной служб Украины обеспечили перевыполнение плана пополнения государственного бюджета по итогам января – ноября.

По данным министра финансов Украины Сергея Марченко, по итогам января – ноября 2021 года государственный бюджет страны перевыполнен по доходам на 41 млрд грн.

Контекст:

Верховная Рада приняла закон о госбюджете Украины на 2021 год 15 декабря 2020 года. Изначально доходы в нем были установлены на уровне 1,084 трлн грн, а расходы – 1,320 трлн грн.

В госбюджет в течение года вносили изменения – увеличивались и статья доходов, и статья расходов. Сейчас доходы в нем предусмотрены на уровне 1,148 трлн грн, а расходы – 1,385 трлн грн.

2 декабря парламент принял госбюджет на 2022 год. Доходы в нем предусмотрены на уровне 1,332 трлн грн, расходы – 1,521 трлн грн.