Шмыгаль пожелал украинцам в новом году мира и достатка. Видео

"От имени правительства и от себя лично искренне поздравляю вас с новогодними праздниками. Приближается мгновение, когда мы с удовольствием вспоминаем памятные события уходящего года, подводим итоги и самое главное – загадываем новые желания. [...] Пусть 2022-й принесет мир и достаток, энергию и вдохновение для новых начинаний", – сказал он.

Премьер поблагодарил украинских спортсменов, изобретателей, ученых, предпринимателей и представителей искусства, "которые прославляют Украину и делают ее лучше".

"Кланяюсь перед военнослужащими, врачами, спасателями, правоохранителями, которые ежедневно защищают нас", – заявил Шмыгаль.