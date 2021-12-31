"Празднуйте, мы прикроем!" Военные ООС трогательно поздравили украинцев с праздниками. Видео

Военнослужащие приветствовали граждан Украины, желая мира, тепла, счастья, здоровья, воодушевления и веры в победу Фото: depositphotos.com

"Воины операции Объединенных сил поздравляют украинцев с грядущими праздниками. Празднуйте, мы прикроем!" – говорится в подписи к видео.

Военнослужащие приветствовали граждан Украины, желая мира, тепла, счастья, здоровья.

"Поздравляю всех с Новым годом и приближающимися праздниками и желаю мира в вашем доме", – говорит один из военных по имени Владислав.

Другой военный присоединился к поздравлению с пожеланиями мира, тепла, семейного согласия и самое главное – веры в победу Украины.

"Мы – украинцы, я горжусь тем, что я украинец. Желаю нам мира и покоя над нашим небом", – сказал еще один из военнослужащих.