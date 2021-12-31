"Празднуйте, мы прикроем!" Военные ООС трогательно поздравили украинцев с праздниками. Видео

"Воины операции Объединенных сил поздравляют украинцев с грядущими праздниками. Празднуйте, мы прикроем!" – говорится в подписи к видео.
Военнослужащие приветствовали граждан Украины, желая мира, тепла, счастья, здоровья.
"Поздравляю всех с Новым годом и приближающимися праздниками и желаю мира в вашем доме", – говорит один из военных по имени Владислав.
Другой военный присоединился к поздравлению с пожеланиями мира, тепла, семейного согласия и самое главное – веры в победу Украины.
"Мы – украинцы, я горжусь тем, что я украинец. Желаю нам мира и покоя над нашим небом", – сказал еще один из военнослужащих.