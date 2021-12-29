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ВОЙНА В УКРАИНЕ

28 декабря на Донбассе боевики два раза нарушили договоренности о перемирии – штаб ООС

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Война на Донбассе продолжается семь лет
Война на Донбассе продолжается семь лет
Фото: Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation / Facebook

Во вторник, 28 декабря, боевики на Донбассе два раза нарушили договоренности о прекращении огня, проинформировал в Facebook утром 29 декабря пресс-центр штаба операции Объединенных сил (ООС).

"28 декабря со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано два нарушения режима прекращения огня. [...] Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет", – говорится в сообщении.

По данным штаба ООС, боевики стреляли в районе населенных пунктов Катериновка (из автоматических и противотанковых гранатометов, а также стрелкового оружия) и Крымское (из станковых и противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов).

"Украинские защитники открывали огонь в ответ, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы", – подчеркнули в пресс-центре.

29 декабря до 7.00 боевики стрельбу не открывали, отметили в штабе ООС.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/1266959727129974

27 декабря боевики нарушили перемирие 10 раз.

Контекст:

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

В июле 2020 года Офис президента Украины сообщил, что трехсторонняя контактная группа в ходе видеоконференции согласовала режим полного и всеобъемлющего режима прекращения огня на Донбассе. "Режим соблюдения полного и всеобъемлющего прекращения огня в случае, если он будет соблюден другой стороной, является базовой предпосылкой для реализации Минских договоренностей и открывает путь к выполнению других положений этих договоренностей", – подчеркивалось в сообщении ОП.

Полный и всеобъемлющий режим прекращения огня на Донбассе вступил в силу 27 июля. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях его нарушения боевиками.

22 декабря 2021 года перед новогодними и рождественскими праздниками ТКГ договорилась вернуться к соблюдению режима прекращения огня. Боевики нарушили эти договоренности в первые сутки.

23 декабря 2021 года в Генштабе ВСУ проинформировали, что с начала 2021-го в боях на Донбассе погибло 65 украинских военнослужащих, 263 были ранены.

Теги: стрельба, Донбасс, боевики, перемирие, Крымское, гранатомет, обстрелы, Катериновка, война в Украине, война на Донбассе, операция Объединенных сил, ООС, нарушение
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