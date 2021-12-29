28 декабря на Донбассе боевики два раза нарушили договоренности о перемирии – штаб ООС

Война на Донбассе продолжается семь лет Фото: Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation / Facebook

"28 декабря со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано два нарушения режима прекращения огня. [...] Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет", – говорится в сообщении.

По данным штаба ООС, боевики стреляли в районе населенных пунктов Катериновка (из автоматических и противотанковых гранатометов, а также стрелкового оружия) и Крымское (из станковых и противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов).

"Украинские защитники открывали огонь в ответ, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы", – подчеркнули в пресс-центре.

29 декабря до 7.00 боевики стрельбу не открывали, отметили в штабе ООС.

27 декабря боевики нарушили перемирие 10 раз.