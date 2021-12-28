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Украина из-за обстрелов со стороны боевиков запросила внеочередное заседание подгруппы ТКГ – Арестович

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C 22-го по 28 декабря в результате обстрелов боевиками позиций ВСУ четверо украинских военнослужащих получили ранения, отметил Арестович
C 22-го по 28 декабря в результате обстрелов боевиками позиций ВСУ четверо украинских военнослужащих получили ранения, отметил Арестович
Фото: Олексій Арестович / Facebook

Делегация Украины в трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию конфликта на Донбассе запросила на 28 декабря внеочередные консультации в формате рабочей подгруппы по безопасности.

Об этом в комментарии "Новостям Донбасса" рассказал советник главы Офиса президента Украины (ОПУ), спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович.

"Мы сделали запрос на проведение внеочередных консультаций в формате рабочей подгруппы по безопасности ТКГ на сегодня, 28 декабря, для обсуждения вопросов систематического нарушения со стороны вооруженных сил РФ/ОРДЛО и фактического отсутствия деэскалации напряженности на линии разграничения после предыдущего [заседания] ТКГ 22 декабря, на котором участники выразили твердую решимость полностью соблюдать меры по усилению режима прекращения огня от 22 июля 2020 года", – отметил Арестович.

Он подчеркнул, что с 22-го по 28 декабря в результате обстрелов позиций ВСУ четверо украинских военнослужащих получили ранения, двое из них находятся в тяжелом состоянии.

По состоянию на 13.15 "вооруженные силы РФ/ОРДЛО отказались от участия в предложенных консультациях", добавил Арестович.

22 декабря ТКГ по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины договорилась вернуться к соблюдению режима прекращения огня на Донбассе. В украинской делегации ТКГ заявили, что увидели готовность "другой стороны" к деэскалации на Донбассе.

Несмотря на договоренности о возвращении к соблюдению режима прекращения огня, российско-оккупационные войска на Донбассе продолжают нарушать режим тишины.

Контекст:

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

В июле 2020 года ОПУ сообщил, что ТКГ в ходе видеоконференции согласовала режим полного и всеобъемлющего режима прекращения огня на Донбассе. "Режим соблюдения полного и всеобъемлющего прекращения огня в случае, если он будет соблюден другой стороной, является базовой предпосылкой для реализации Минских договоренностей и открывает путь к выполнению других положений этих договоренностей", – подчеркивалось в сообщении ОП.

Полный и всеобъемлющий режим прекращения огня на Донбассе вступил в силу 27 июля. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях его нарушения боевиками.

23 декабря 2021 года в Генштабе ВСУ проинформировали, что с начала 2021-го в боях на Донбассе погибло 65 украинских военнослужащих, 263 были ранены.

Теги: Россия, Украина, Донбасс, агрессия, боевики, Алексей Арестович, советник, ВСУ, обстрелы, конфликт, военнослужащий, режим тишины, ранение, Офис президента Украины, спикер, заседание, нарушение, ТКГ, внеочередное заседание
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