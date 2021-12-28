Сутки на Донбассе. Боевики 10 раз открывали огонь и ранили двух военных ВСУ

В направлении Нью-Йорка Донецкой области оккупанты трижды открывали огонь из автоматических и станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Вблизи Новозвановки Луганской области оккупанты применили противотанковые ракетные комплексы.

Недалеко от Гнутово Донецкой области российские наемники задействовали беспилотник, с помощью которого сбросили выстрелы ВОГ-17.

В Донецкой области районе Новолуганского боевики вели огонь из автоматических станковых гранатометов, а вблизи Марьинки – из минометов калибра 120 мм.

В окрестностях Красногоровки и Травневого, что в Донецкой области, вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь из автоматических станковых гранатометов.

В Луганской области, близ населенного пункта Лобачево, оккупанты стреляли из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В результате двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Военные находятся в лечебных заведениях, состояние их здоровья – тяжелое.

Украинские военные открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили боевиков прекратить обстрелы.

С начала суток 28 декабря со стороны российско-оккупационных войск нарушение режима прекращения огня не зафиксировано.

Контекст:

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

В июле 2020 года Офис президента Украины сообщил, что трехсторонняя контактная группа в ходе видеоконференции согласовала режим полного и всеобъемлющего режима прекращения огня на Донбассе. "Режим соблюдения полного и всеобъемлющего прекращения огня в случае, если он будет соблюден другой стороной, является базовой предпосылкой для реализации Минских договоренностей и открывает путь к выполнению других положений этих договоренностей", – подчеркивалось в сообщении ОП.

Полный и всеобъемлющий режим прекращения огня на Донбассе вступил в силу 27 июля. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях его нарушения боевиками.

22 декабря 2021 года перед новогодними и рождественскими праздниками ТКГ договорилась вернуться к соблюдению режима прекращения огня. Боевики нарушили эти договоренности в первые сутки.

23 декабря 2021 года в Генштабе ВСУ проинформировали, что с начала 2021-го в боях на Донбассе погибло 65 украинских военнослужащих, 263 были ранены.