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ВОЙНА В УКРАИНЕ

На Донбассе 27 декабря ранили украинского военного, состояние его здоровья – тяжелое

Украинские военные открывали ответный огонь и заставили боевиков прекратить обстрелы
Украинские военные открывали ответный огонь и заставили боевиков прекратить обстрелы
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

За прошедшие сутки, 26 декабря, боевики на Донбассе пять раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщил пресс-центр операции Объединенных сил в Facebook.

В направлении Пивденного, Песок, Новолуганского и Шумов Донецкой области оккупанты вели огонь из гранатометов разных систем.

Вблизи Талаковки Донецкой области боевики задействовали беспилотник с помощью которого сбросили выстрелы ВОГ-17.

В результате один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Он находится в лечебном заведении, состояние его здоровья – тяжелое.

С начала суток 27 декабря боевики один раз нарушили режим прекращения огня – в направлении Нью-Йорка стреляли из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Один военнослужащий Объединенных сил получил ранения, он находится в больнице. Состояние его здоровья – тяжелое.

Украинские военные открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили боевиков прекратить обстрелы.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/1265766090582671

Контекст:

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

В июле 2020 года Офис президента Украины сообщил, что трехсторонняя контактная группа в ходе видеоконференции согласовала режим полного и всеобъемлющего режима прекращения огня на Донбассе. "Режим соблюдения полного и всеобъемлющего прекращения огня в случае, если он будет соблюден другой стороной, является базовой предпосылкой для реализации Минских договоренностей и открывает путь к выполнению других положений этих договоренностей", – подчеркивалось в сообщении ОП.

Полный и всеобъемлющий режим прекращения огня на Донбассе вступил в силу 27 июля. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях его нарушения боевиками.

22 декабря 2021 года, перед новогодними и рождественскими праздниками ТКГ договорилась вернуться к соблюдению режима прекращения огня. Боевики нарушили эти договоренности в первые сутки.

23 декабря 2021 года в Генштабе ВСУ проинформировали, что с начала 2021-го в боях на Донбассе погибло 65 украинских военнослужащих, 263 были ранены.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: боевики, Пески, Талаковка, ВСУ, обстрелы, Шумы, война в Украине, война на Донбассе, Новолуганское, Пивденное, ООС
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