На Донбассе 27 декабря ранили украинского военного, состояние его здоровья – тяжелое

В направлении Пивденного, Песок, Новолуганского и Шумов Донецкой области оккупанты вели огонь из гранатометов разных систем.

Вблизи Талаковки Донецкой области боевики задействовали беспилотник с помощью которого сбросили выстрелы ВОГ-17.

В результате один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Он находится в лечебном заведении, состояние его здоровья – тяжелое.

С начала суток 27 декабря боевики один раз нарушили режим прекращения огня – в направлении Нью-Йорка стреляли из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Один военнослужащий Объединенных сил получил ранения, он находится в больнице. Состояние его здоровья – тяжелое.

Украинские военные открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили боевиков прекратить обстрелы.