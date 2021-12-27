На Донбассе тяжело ранены двое украинских военнослужащих

С начала суток российские оккупанты девять раз нарушили режим прекращения огня, один из которых – с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

В направлении Нью-Йорка Донецкой области боевики трижды открывали огонь из автоматических и станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Вблизи Новозвановки Луганской области оккупанты применяли противотанковые ракетные комплексы, а недалеко от Гнутово Донецкой области они задействовали беспилотный летательный аппарат, с помощью которого произвели сброс выстрелов ВОГ-17.

В районе Новолуганского Донецкой области боевики вели огонь из автоматических станковых гранатометов, а вблизи Марьинки Донецкой области – из минометов калибра 120 мм.

В окрестностях Красногоровки и Травневого Донецкой области вооруженные формирования РФ стреляли из автоматических станковых гранатометов.

Раненых украинских военнослужащих доставили в лечебные заведения. Состояние их здоровья тяжелое.

Силы ООС открывали ответный огонь.