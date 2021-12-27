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ВОЙНА В УКРАИНЕ

На Донбассе тяжело ранены двое украинских военнослужащих

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Силы ООС открывали ответный огонь
Силы ООС открывали ответный огонь
Фото: Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation / Facebook

На Донбассе 27 декабря получили ранения двое украинских военнослужащих. Об этом в Facebook сообщает штаб операции Объединенных сил.

С начала суток российские оккупанты девять раз нарушили режим прекращения огня, один из которых – с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

В направлении Нью-Йорка Донецкой области боевики трижды открывали огонь из автоматических и станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Вблизи Новозвановки Луганской области оккупанты применяли противотанковые ракетные комплексы, а недалеко от Гнутово Донецкой области они задействовали беспилотный летательный аппарат, с помощью которого произвели сброс выстрелов ВОГ-17.

В районе Новолуганского Донецкой области боевики вели огонь из автоматических станковых гранатометов, а вблизи Марьинки Донецкой области – из минометов калибра 120 мм.

В окрестностях Красногоровки и Травневого Донецкой области вооруженные формирования РФ стреляли из автоматических станковых гранатометов.

Раненых украинских военнослужащих доставили в лечебные заведения. Состояние их здоровья тяжелое.

Силы ООС открывали ответный огонь.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/1266020043890609

Контекст:

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

В июле 2020 года Офис президента Украины сообщил, что трехсторонняя контактная группа в ходе видеоконференции согласовала режим полного и всеобъемлющего режима прекращения огня на Донбассе. "Режим соблюдения полного и всеобъемлющего прекращения огня в случае, если он будет соблюден другой стороной, является базовой предпосылкой для реализации Минских договоренностей и открывает путь к выполнению других положений этих договоренностей", – подчеркивалось в сообщении ОП.

Полный и всеобъемлющий режим прекращения огня на Донбассе вступил в силу 27 июля. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях его нарушения боевиками.

22 декабря 2021 года перед новогодними и рождественскими праздниками ТКГ договорилась вернуться к соблюдению режима прекращения огня. Боевики нарушили эти договоренности в первые сутки.

23 декабря 2021 года в Генштабе ВСУ проинформировали, что с начала 2021-го в боях на Донбассе погибло 65 украинских военнослужащих, 263 были ранены.

Теги: Россия, Украина, Луганская область, Донецкая область, Нью-Йорк, раненые, Марьинка, Красногоровка, Гнутово, ВСУ, Новозвановка, война на Донбассе, Новолуганское, ООС
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