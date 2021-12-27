На Донбассе тяжело ранены двое украинских военнослужащих

С начала суток российские оккупанты девять раз нарушили режим прекращения огня, один из которых – с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.
В направлении Нью-Йорка Донецкой области боевики трижды открывали огонь из автоматических и станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
Вблизи Новозвановки Луганской области оккупанты применяли противотанковые ракетные комплексы, а недалеко от Гнутово Донецкой области они задействовали беспилотный летательный аппарат, с помощью которого произвели сброс выстрелов ВОГ-17.
В районе Новолуганского Донецкой области боевики вели огонь из автоматических станковых гранатометов, а вблизи Марьинки Донецкой области – из минометов калибра 120 мм.
В окрестностях Красногоровки и Травневого Донецкой области вооруженные формирования РФ стреляли из автоматических станковых гранатометов.
Раненых украинских военнослужащих доставили в лечебные заведения. Состояние их здоровья тяжелое.
Силы ООС открывали ответный огонь.
В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
В июле 2020 года Офис президента Украины сообщил, что трехсторонняя контактная группа в ходе видеоконференции согласовала режим полного и всеобъемлющего режима прекращения огня на Донбассе. "Режим соблюдения полного и всеобъемлющего прекращения огня в случае, если он будет соблюден другой стороной, является базовой предпосылкой для реализации Минских договоренностей и открывает путь к выполнению других положений этих договоренностей", – подчеркивалось в сообщении ОП.
Полный и всеобъемлющий режим прекращения огня на Донбассе вступил в силу 27 июля. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях его нарушения боевиками.
22 декабря 2021 года перед новогодними и рождественскими праздниками ТКГ договорилась вернуться к соблюдению режима прекращения огня. Боевики нарушили эти договоренности в первые сутки.
23 декабря 2021 года в Генштабе ВСУ проинформировали, что с начала 2021-го в боях на Донбассе погибло 65 украинских военнослужащих, 263 были ранены.