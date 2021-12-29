"Истощен, сильно похудел, случаются нервные срывы". У пленного украинца из-за издевательства боевиков начались проблемы с психикой

По словам Денисовой, состояние Мирончука очень тяжелое: он истощен, сильно похудел, в результате контузии в стрессовых ситуациях у него случаются нервные срывы.
"О депрессивном состоянии Игоря родные узнали от Богдана Пантюшенко и Андрея Женчуса, которые находились с Игорем в плену и были освобождены 29 декабря 2019 года. Администрация колонии вместо предоставления медицинской помощи бросила Игоря на месяц в карцер. Пребывание в таких условиях может повлечь за собой рецидив", – написала Денисова.
Она сообщила также, что боевики принципиально не допускают к военнопленным украинцам, в том числе и к Мирончуку, представителей Международного комитета Красного Креста и других гуманитарных организаций.
"Обращаюсь к руководству МККК в Украине срочно посетить Игоря Мирончука, содействовать его немедленной госпитализации и обеспечить квалифицированной медицинской помощью. Прошу координатора от ОБСЕ в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы Шарлотту Реландер лично вмешаться для предоставления соответствующей помощи", – написала омбудсмен.
Отмечается, что Игорь Мирончук проходил военную службу по контракту в должности главного сержанта в отдельной горной штурмовой бригаде. Участвовал в боях за луганский аэропорт и Дебальцево. Во время боевых действий он получил два ранения и контузию. Награжден орденом "За мужество" ІІІ степени, медалями "20 лет добросовестной службы" и "Защитник Отечества". В плен на временно оккупированной территории в Донецкой области попал 9 февраля 2019 года и был приговорен к 12 годам лишения свободы за "шпионаж и участие в террористической организации" с отбыванием наказания в колонии строгого режима.
Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
По данным омбудсмена на 28 июня этого года, в местах лишения свободы на территории временно оккупированных Донецкой и Луганской областей боевики удерживают 405 граждан Украины.
"В тюрьмах и СИЗО на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей незаконно содержат 30 женщин, они подвергаются пыткам и ненадлежащему обращению. Пятеро из них нуждаются в неотложной медицинской помощи из-за проблем со здоровьем", – заявила уполномоченный Верховной Рады по правам человека.