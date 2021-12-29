"Истощен, сильно похудел, случаются нервные срывы". У пленного украинца из-за издевательства боевиков начались проблемы с психикой

По словам Денисовой, состояние Мирончука очень тяжелое: он истощен, сильно похудел, в результате контузии в стрессовых ситуациях у него случаются нервные срывы.

"О депрессивном состоянии Игоря родные узнали от Богдана Пантюшенко и Андрея Женчуса, которые находились с Игорем в плену и были освобождены 29 декабря 2019 года. Администрация колонии вместо предоставления медицинской помощи бросила Игоря на месяц в карцер. Пребывание в таких условиях может повлечь за собой рецидив", – написала Денисова.

Она сообщила также, что боевики принципиально не допускают к военнопленным украинцам, в том числе и к Мирончуку, представителей Международного комитета Красного Креста и других гуманитарных организаций.

"Обращаюсь к руководству МККК в Украине срочно посетить Игоря Мирончука, содействовать его немедленной госпитализации и обеспечить квалифицированной медицинской помощью. Прошу координатора от ОБСЕ в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы Шарлотту Реландер лично вмешаться для предоставления соответствующей помощи", – написала омбудсмен.



Отмечается, что Игорь Мирончук проходил военную службу по контракту в должности главного сержанта в отдельной горной штурмовой бригаде. Участвовал в боях за луганский аэропорт и Дебальцево. Во время боевых действий он получил два ранения и контузию. Награжден орденом "За мужество" ІІІ степени, медалями "20 лет добросовестной службы" и "Защитник Отечества". В плен на временно оккупированной территории в Донецкой области попал 9 февраля 2019 года и был приговорен к 12 годам лишения свободы за "шпионаж и участие в террористической организации" с отбыванием наказания в колонии строгого режима.