Украинский политзаключенный в РФ Коломиец: Надежды уже нет ни на обмен, ни на освобождение

В июне 2016 года Коломийца в РФ приговорили к 10 годам колонии строгого режима Фото: memohrc.org

В письме Коломиец поблагодарил всех, кому небезразлична судьба его семьи, и попросил продолжать поддерживать его жену, "потому что если она отчается, то некому будет меня подбадривать".

"Надежды, конечно, уже нету ни на обмен, ни на освобождение. Наша история устарела, придется досиживать четыре года", – написал политзаключенный.