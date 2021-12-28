Россия значительно увеличила поставки в ОРДЛО боевых бронированных машин – украинская разведка

В Минобороны Украины отметили, что в ОРДЛО направляются кадровые российские военнослужащие и наемники – граждане РФ Фото: depositphotos.com

"Россией значительно увеличена поставка в соединения и части оккупационных войск боевых бронированных машин – как новых, так и восстановленных или модернизированных на российских ремонтных предприятиях", – говорится в сообщении.

По данным украинской разведки, оккупанты скрыто, в том числе под видом "гуманитарных конвоев", завозили железнодорожным и автомобильным транспортом с территории РФ в соединения и части 1-го (Донецк) и 2-го (Луганск) армейских корпусов горючее, боевую технику, вооружение и боеприпасы, средства радиоэлектронной борьбы и беспилотные летательные аппараты.

Также в Минобороны отметили, что в ОРДЛО направляются кадровые российские военнослужащие и наемники – граждане РФ для комплектования в подразделениях боевиков должностей по отдельным военным специальностям – прежде всего разведчиков, снайперов, артиллеристов, связистов, специалистов радиоэлектронной разведки и радиоэлектронной борьбы.