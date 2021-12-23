МИД Украины направил РФ ноту протеста в связи с отправкой очередного "гумконвоя" в ОРДЛО

"Российская Федерация в очередной раз проигнорировала ранее высказанные неоднократные предостережения Украины и без ее официального согласия, в нарушение законодательства Украины, условий и модальностей доставки гуманитарной помощи незаконно направила на временно оккупированные территории в Донецкой и Луганской областях 105-й так называемый гуманитарный конвой", – говорится в сообщении.

Грузовики проехали через не подконтрольный правительству участок границы Украины. Они пересекли российские пункты пропуска "Донецк" и "Матвеев курган".

"Отсутствие законных оснований сделало невозможным предусмотренное украинским законодательством его обязательное оформление представителями пограничных и таможенных органов Украины. В этой связи МИД Украины направил российскому внешнеполитическому ведомству ноту протеста с требованием к Российской Федерации прекратить совершение противоправных действий против суверенитета нашего государства и неукоснительно соблюдать международное право и законодательство Украины", – заявили в МИД.