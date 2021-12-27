ООН отправила 28 тонн гуманитарной помощи жителям ОРДЛО – ГПСУ

Вес гуманитарной помощи составил 28 тонн. Грузовики перевозили строительные материалы, товары медицинского назначения и компьютерную технику.

Пограничники отметили, что движение через КПВВ "Счастье" для граждан остается заблокированным оккупантами.

"Гуманитарный груз является крайне необходимой помощью, обеспечивающей поддержку гражданскому населению, пострадавшему в результате вооруженной агрессии", – подчеркнули в ГПСУ.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.