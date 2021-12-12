В ОРДЛО на прошлой неделе доставили более 130 тонн гумпомощи от Международного комитета Красного Креста и ООН – ГПСУ

"Через контрольные пункты въезда/выезда "Новотроицкое" и "Счастье" за неделю проехали 17 грузовиков с гуманитарной помощью от Международного комитета Красного Креста и Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев", – говорится в сообщении.

На временно оккупированные территории доставили продуктовые и гигиенические наборы, мебель, хозяйственные и медицинские товары.