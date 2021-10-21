ЕС выделил €3,5 млн дополнительной гуманитарной помощи для пострадавших от войны на востоке Украине

"Пандемия коронавируса ухудшила ситуацию, особенно среди пожилых людей, которые часто относятся к наиболее уязвимым категорий населения. Это дополнительное финансирование поможет получить доступ к медицине и предметам первой необходимости, а также подготовиться к зиме", – сообщил еврокомиссар по вопросам гуманитарной помощи и управления кризисными ситуациями Янез Ленарчич.
Финансовую помощь направят на нужды уязвимых слоев населения, в том числе пожилым людям и лицам с инвалидностью по обе стороны линии соприкосновения
По данным представительства ЕС в Украине, с марта 2014 от конфликта на востоке Украины пострадали более 5,2 млн человек, 3,4 млн из которых все еще нуждаются в гуманитарной помощи. Люди испытывают трудности с обеспечением средств к существованию и доступом к пище, психосоциальная ситуация также ухудшается.
Украина занимает пятое место в мире по количеству пострадавших среди гражданского населения от мин и других взрывоопасных последствий войны, говорится в сообщении.
Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства. По данным ООН, за время конфликта погибло около 13 тыс. человек.
С начала конфликта Европейский союз выделил €194 млн. на помощь людям в Украине, сообщило представительство ЕС в Украине. В том числе уже €29 млн гуманитарной помощи для востока Украины Еврокомиссия выделила в 2021 году.