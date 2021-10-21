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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ЕС выделил €3,5 млн дополнительной гуманитарной помощи для пострадавших от войны на востоке Украине

Евросоюз направит помощь уязвимому населению по обе стороны линии соприкосновения
Евросоюз направит помощь уязвимому населению по обе стороны линии соприкосновения
Фото: EPA

Европейская комиссия выделила дополнительные €3,5 млн гуманитарной помощи для поддержки уязвимых слоев населения, пострадавших от конфликта на востоке Украины. Об этом сообщили 19 октября на сайте представительства ЕС в Украине.

"Пандемия коронавируса ухудшила ситуацию, особенно среди пожилых людей, которые часто относятся к наиболее уязвимым категорий населения. Это дополнительное финансирование поможет получить доступ к медицине и предметам первой необходимости, а также подготовиться к зиме", – сообщил еврокомиссар по вопросам гуманитарной помощи и управления кризисными ситуациями Янез Ленарчич.

Финансовую помощь направят на нужды уязвимых слоев населения, в том числе пожилым людям и лицам с инвалидностью по обе стороны линии соприкосновения

По данным представительства ЕС в Украине, с марта 2014 от конфликта на востоке Украины пострадали более 5,2 млн человек, 3,4 млн из которых все еще нуждаются в гуманитарной помощи. Люди испытывают трудности с обеспечением средств к существованию и доступом к пище, психосоциальная ситуация также ухудшается.

Украина занимает пятое место в мире по количеству пострадавших среди гражданского населения от мин и других взрывоопасных последствий войны, говорится в сообщении.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства. По данным ООН, за время конфликта погибло около 13 тыс. человек.

С начала конфликта Европейский союз выделил €194 млн. на помощь людям в Украине, сообщило представительство ЕС в Украине. В том числе уже €29 млн гуманитарной помощи для востока Украины Еврокомиссия выделила в 2021 году. 

Теги: Еврокомиссия, Европейская комиссия, гуманитарная помощь, Европейский союз, финансовая помощь, война в Украине, Евросоюз, война на Донбассе, представительство ЕС, ЕС
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