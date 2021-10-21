ЕС выделил €3,5 млн дополнительной гуманитарной помощи для пострадавших от войны на востоке Украине

"Пандемия коронавируса ухудшила ситуацию, особенно среди пожилых людей, которые часто относятся к наиболее уязвимым категорий населения. Это дополнительное финансирование поможет получить доступ к медицине и предметам первой необходимости, а также подготовиться к зиме", – сообщил еврокомиссар по вопросам гуманитарной помощи и управления кризисными ситуациями Янез Ленарчич.

Финансовую помощь направят на нужды уязвимых слоев населения, в том числе пожилым людям и лицам с инвалидностью по обе стороны линии соприкосновения

По данным представительства ЕС в Украине, с марта 2014 от конфликта на востоке Украины пострадали более 5,2 млн человек, 3,4 млн из которых все еще нуждаются в гуманитарной помощи. Люди испытывают трудности с обеспечением средств к существованию и доступом к пище, психосоциальная ситуация также ухудшается.

Украина занимает пятое место в мире по количеству пострадавших среди гражданского населения от мин и других взрывоопасных последствий войны, говорится в сообщении.