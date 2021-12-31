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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Боевики на Донбассе 30 декабря трижды открывали огонь

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Украинские военные заставили боевиков прекратить обстрелы
Украинские военные заставили боевиков прекратить обстрелы
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

За прошедшие сутки, 30 декабря, боевики на Донбассе трижды нарушили режим прекращения огня с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил в Facebook.

В сторону Причепиловки Луганской области оккупанты дважды открывали огонь из минометов калибра 82 мм и артиллерии калибра 122 мм.

Вблизи Крымского Луганской области боевики стреляли из минометов калибра 82 мм, гранатометов разных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий оккупантов нет.

Украинские военные открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили боевиков прекратить обстрелы.

С начала суток 31 декабря со стороны российско-оккупационных войск нарушение режима прекращения огня не зафиксировано.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/1268151820344098

Контекст:

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

В июле 2020 года Офис президента Украины сообщил, что трехсторонняя контактная группа в ходе видеоконференции согласовала режим полного и всеобъемлющего режима прекращения огня на Донбассе. "Режим соблюдения полного и всеобъемлющего прекращения огня в случае, если он будет соблюден другой стороной, является базовой предпосылкой для реализации Минских договоренностей и открывает путь к выполнению других положений этих договоренностей", – подчеркивалось в сообщении ОП.

Полный и всеобъемлющий режим прекращения огня на Донбассе вступил в силу 27 июля. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях его нарушения боевиками.

22 декабря 2021 года перед новогодними и рождественскими праздниками ТКГ договорилась вернуться к соблюдению режима прекращения огня. Боевики нарушили эти договоренности в первые сутки.

23 декабря 2021 года в Генштабе ВСУ проинформировали, что с начала 2021-го в боях на Донбассе погибло 65 украинских военнослужащих, 263 были ранены.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: боевики, Крымское, ВСУ, обстрелы, война в Украине, война на Донбассе, ООС, Причепиловка
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