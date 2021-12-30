"Собственной кровью написал на стенах камеры имя палача". Украинец Синченко, находящийся в плену на Донбассе, предпринял попытку суицида

Синченко уже в третий раз находится в плену подконтрольной России оккупационной администрации Скриншот: МВД ДНР / You Tube

"Жестокие пытки довели его до попытки самоубийства. Находясь в отчаянии, Григорий собственной кровью написал на стенах камеры СИЗО №5 имя палача – Стас Кошевой", – рассказала Денисова.

Она подчеркнула, что действия оккупантов нарушают нормы не только украинского, но и международного права, в частности Женевских конвенций и Европейской конвенции по защите прав и основополагающих свобод человека.

Сообщается, что Синченко уже в третий раз находится в плену подконтрольной России оккупационной администрации.

"Коренной дончанин был студентом симферопольского университета, где учился на политолога. После временной оккупации Крыма отказался писать заявление на перевод в российский вуз, за что был отчислен. В 2016 году Григорий приехал в Донецк, чтобы восстановить документы по инвалидности, поскольку с детства имеет заболевание позвоночника, и 2 декабря был задержан неизвестными вооруженными людьми по обвинению в работе в пользу Украины", – рассказала Денисова.

В СИЗО Донецка, куда его поместили, Синченко пережил жестокие пытки: его подвешивали за наручники, избивали до потери сознания и пропускали через тело многочисленные разряды тока. Во время одной из пыток он получил разрыв легких, что в дальнейшем повлекло за собой туберкулез.

Мужчину удалось освободить во время большого обмена в декабре 2017 года.

По данным Денисовой, Синченко решил отомстить за все, что пережил в плену, и снова уехал в Донецк. Там в октябре 2019 года он устроил акцию против пыток – взорвал станцию сотового оператора "Феникс", а видео выложил в YouTube, подписав: "Это сделано с целью привлечь внимание к бесчеловечным пыткам в подвалах МГБ. Народ Донбасса должен выйти на акцию протеста против пыток, или фашистская республика останется без связи".

Мужчину сразу же задержали сотрудники так называемого "министерства государственной безопасности", и он вторично оказался в плену. В конце мая 2020 года Синченко удалось сбежать из донецкого изолятора временного содержания, но через месяц он снова был задержан.