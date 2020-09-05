Украинец Синченко порезал себе вены в СИЗО Донецка – мать заложника

Григорий Синченко, находящийся под стражей в оккупированном Донецке, порезал вены и кровью написал в камере протест против пыток. Об этом рассказала его мать Татьяна Гулевская.

В июле Синченко снова попал за решетку в Донецке Скриншот: МВД ДНР / YouTube

Украинец Григорий Синченко, в третий раз взятый в заложники боевиками "ДНР", из-за пыток в Донецком СИЗО вскрыл себе вены. Об этом агентству "Укринформ" сообщила его мать Татьяна Гулевская.

"Его зверски избивали, требуя отказаться от нашего адвоката и подписаться под того, которого они хотят. Гриша порезал вены и кровью в камере написал протест против пыток", – сказала она.

Григорий сейчас находится в больнице при СИЗО, в одиночной камере, уточнила Гулевская. Она назвала следователя, который, по словам ее сына, причастен к пыткам и избиениям, – Станислав Кошевой.

Впервые Синченко арестовали 2 декабря 2016 года. Боевики обвиняли его в партизанской деятельности, незаконном хранении оружия, подрыве вышки мобильного оператора "Феникс".

В декабре 2017 года Синченко вернулся в Украину в рамках обмена удерживаемыми лицами. По словам матери, он хотел отомстить боевикам за пытки.

В октябре 2019 года Синченко снова задержали "спецслужбы ДНР". В мае 2020 года в СМИ ОРДО появилась информация, что заложник сбежал. На местном телевидении показывали фото Григория со следами шрамов и ожогов на лице, обещая награду за его поимку.

В июле "МВД ДНР" сообщило, что Синченко вновь арестован. Гулевская думает, что его сдали боевикам те люди, к которым он обратился за помощью.