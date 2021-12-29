Стало известно, сколько детей погибло с начала войны на Донбассе

С начала войны на востоке Украины 95 детей получили ранения, контузию или увечье Фото: depositphotos.com

"Почти полмиллиона детей нуждаются в гуманитарной помощи. Растет поколение, окруженное насилием и страхом, ставящим под угрозу их будущее", – рассказали изданию в Детском фонде ООН (ЮНИСЕФ).

По состоянию на 1 ноября 2021 года 73 332 ребенка получили статус пострадавших в результате военных действий и вооруженных конфликтов.

Из них 73 236 – получили психологическое насилие, 95 – получили ранения, контузию или увечье, один ребенок стал жертвой сексуального насилия, пишет издание.