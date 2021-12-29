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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Стало известно, сколько детей погибло с начала войны на Донбассе

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С начала войны на востоке Украины 95 детей получили ранения, контузию или увечье
С начала войны на востоке Украины 95 детей получили ранения, контузию или увечье
Фото: depositphotos.com

Война на востоке Украины коснулась жизни 400 тыс. мальчиков и девочек, живущих вдоль линии соприкосновения протяженностью 420 км. С начала военных действий на Донбассе погибли 152 ребенка. Об этом 29 декабря сообщило издание "РБК-Украина".

"Почти полмиллиона детей нуждаются в гуманитарной помощи. Растет поколение, окруженное насилием и страхом, ставящим под угрозу их будущее", – рассказали изданию в Детском фонде ООН (ЮНИСЕФ).

По состоянию на 1 ноября 2021 года 73 332 ребенка получили статус пострадавших в результате военных действий и вооруженных конфликтов.

Из них 73 236 – получили психологическое насилие, 95 – получили ранения, контузию или увечье, один ребенок стал жертвой сексуального насилия, пишет издание.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной и готовит вторжение в Украину.

В Кремле назвали сообщения о подготовке вторжения "вбросами", заявили, что "Россия не собирается ни на кого нападать и не вынашивает никаких агрессивных планов", и обвинили Киев в подготовке к агрессии "против "ЛНР" и "ДНР". В МИД Украины опровергли дезинформацию РФ о якобы подготовке к военному нападению на Донбассе. США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.

23 декабря на ежегодной пресс-конференции Путин ответил на вопрос, будет ли Россия нападать на Украину. По его словам, действия Москвы будут зависеть "от безусловного обеспечения безопасности России сегодня и на историческую перспективу".

Перед этим Россия потребовала от Североатлантического альянса официально отозвать обещание Украине о ее вступлении в НАТО. Генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг в ответ на это подчеркнул, что право каждого народа выбирать свой путь остается фундаментальным для НАТО.

Путин сказал 21 декабря, что требования РФ по безопасности – не ультиматум, но Запад должен дать на них ответ. 23 декабря он заявил, что в 1990-х годах страны Запада заверяли Москву, что не станут расширять НАТО на восток, но "нагло обманули". НАТО никогда не давал обещаний не расширяться, парировал Путину Столтенберг.

Теги: Россия, война, Донбасс, агрессия, насилие, мальчик, ребенок, контузия, ранение
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