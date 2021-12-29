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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Ярош: Легкой прогулки у россиян не будет, Киев они не смогут мгновенно захватить. Это просто нереально

Ярош: Нет такого преимущества в силах, средствах Российской Федерации, чтобы они могли просто высадиться и что-нибудь захватить
Ярош: Нет такого преимущества в силах, средствах Российской Федерации, чтобы они могли просто высадиться и что-нибудь захватить
Фото: Дмитро Ярош / Facebook

Российские войска в случае нового вторжения в Украину не смогут быстро оккупировать Киев. Об этом в интервью LB.ua заявил бывший лидер "Правого сектора", командующий "Украинской добровольческой армией", советник главнокомандующего Вооруженными силами Украины Дмитрий Ярош.

"Они уже подтянули [к границе Украины] установки разминирования. Подтащили понтонные мосты. Кстати, они концентрируются на черниговском направлении. То есть, по правде говоря, киевском… Но военные колонны так быстро не двигаются. Будет же оказываться сопротивление. Поэтому, соответственно, это сутки, сутки и сутки. Не так просто завезти одну воинскую часть, а когда их много – это процесс еще более тяжелый и длительный. Поэтому речь пойдет не о часах", – пояснил Ярош.

Он подчеркнул, что командование ВСУ понимает все угрозы и готовится к отражению возможного нападения.

"Так что легкой прогулки у них все равно не будет, Киев они не смогут мгновенно захватить. Это просто невозможно. Мне кажется, что им очень важно активизировать сейчас события на восточном фронте для того, чтобы максимально стянуть туда наши Вооруженные силы, а затем уже открывать другие направления. Это гипотетически, конечно… [Но у нас] боеспособные части расположены не только на востоке. И южное, крымское направление, и десантно-опасные направления – Николаевская и Одесская области – также прикрыты. И нет такого преимущества в силах, средствах Российской Федерации, чтобы они могли просто высадиться и что-нибудь захватить. Такого не будет", – отметил Ярош.

Контекст:

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

21 ноября начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что РФ готовится к нападению на Украину в конце января или начале февраля, причем атака будет "гораздо более разрушительной, чем любая ранее". Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил 22 декабря, что в зоне 200 км от границы страны находится 122 тыс. российских военных.

США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.

23 декабря на ежегодной пресс-конференции президент РФ Владимир Путин ответил на вопрос, будет ли Россия нападать на Украину. По его словам, действия Москвы будут зависеть "от безусловного обеспечения безопасности России сегодня и на историческую перспективу".

Теги: Россия, Киев, Украина, Дмитрий Ярош, военные, граница, Николаевская область, Одесская область, вторжение, войска
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