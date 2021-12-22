Российский политолог Марков: ВСУ, США и Британия должны увести войска с Донбасса, в ответ Россия также отведет войска

Марков: Тактические решения для деэскалации могут быть приняты в течение нескольких дней Фото: Дмитрий Орлов / Facebook

По его словам, чтобы Россия и США смогли договориться, "первые мирные слова должны прозвучать из Вашингтона".

"Военная обстановка на Донбассе должна разрядиться. ВСУ и войска США и Британии увести из региона. Прекратить обстрелы Донбасса. Совсем. В ответ Россия также отведет войска. Договориться не проводить на полгода никаких военных учений в полосе сотни километров от границы. Прекратить любую военную активность в Черном и Балтийском морях. Начать переговоры о недопустимости опасного сближения военных кораблей и самолетов", – предложил Марков.

Помимо этого, он считает, что президенты РФ и США Владимир Путин и Джо Байден должны каждую неделю проводить телефонные переговоры, а их странам необходимо прекратить информационную войну.

"Для начала этого вполне хватит для деэскалации. Конечно, для стратегического спокойствия нужны более фундаментальные решения. Но тактические решения для деэскалации могут быть приняты в течение нескольких дней. При наличии политической воли на деэскалацию", – написал Марков.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу 21 декабря заявил о якобы присутствии на востоке Украины 120 сотрудников американских частных военных компаний, которые привезли туда химические компоненты и готовят провокацию.

В украинском МИД ответили, что таким образом Россия готовит информационное прикрытие для возможных дальнейших провокаций на территории Украины.

Спикер Госдепа США Нед Прайс, комментируя заявление Шойгу, призвал РФ прекратить использовать ложную и подстрекательскую риторику. Прайс подчеркнул, что, вопреки заявлениям министра обороны России, ответственность за эскалацию напряженности несет Россия и ее ставленники, а не Украина или Соединенные Штаты.