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Российский политолог Марков: ВСУ, США и Британия должны увести войска с Донбасса, в ответ Россия также отведет войска

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Марков: Тактические решения для деэскалации могут быть приняты в течение нескольких дней
Марков: Тактические решения для деэскалации могут быть приняты в течение нескольких дней
Фото: Дмитрий Орлов / Facebook

Российский политолог, бывший депутат Госдумы Сергей Марков заявил, что после того, как "Вооруженные силы Украины, США и Британия уведут войска с Донбасса", Россия в ответ отведет свою армию. Об этом он написал 22 декабря на своей странице в Facebook.

По его словам, чтобы Россия и США смогли договориться, "первые мирные слова должны прозвучать из Вашингтона".

"Военная обстановка на Донбассе должна разрядиться. ВСУ и войска США и Британии увести из региона. Прекратить обстрелы Донбасса. Совсем. В ответ Россия также отведет войска. Договориться не проводить на полгода никаких военных учений в полосе сотни километров от границы. Прекратить любую военную активность в Черном и Балтийском морях. Начать переговоры о недопустимости опасного сближения военных кораблей и самолетов", – предложил Марков.

Помимо этого, он считает, что президенты РФ и США Владимир Путин и Джо Байден должны каждую неделю проводить телефонные переговоры, а их странам необходимо прекратить информационную войну.

"Для начала этого вполне хватит для деэскалации. Конечно, для стратегического спокойствия нужны более фундаментальные решения. Но тактические решения для деэскалации могут быть приняты в течение нескольких дней. При наличии политической воли на деэскалацию", – написал Марков.

https://www.facebook.com/sergey.markov.5/posts/4396078697186428

Министр обороны РФ Сергей Шойгу 21 декабря заявил о якобы присутствии на востоке Украины 120 сотрудников американских частных военных компаний, которые привезли туда химические компоненты и готовят провокацию.

В украинском МИД ответили, что таким образом Россия готовит информационное прикрытие для возможных дальнейших провокаций на территории Украины.

Спикер Госдепа США Нед Прайс, комментируя заявление Шойгу, призвал РФ прекратить использовать ложную и подстрекательскую риторику. Прайс подчеркнул, что, вопреки заявлениям министра обороны России, ответственность за эскалацию напряженности несет Россия и ее ставленники, а не Украина или Соединенные Штаты.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

21 ноября начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что РФ готовится к нападению на Украину в конце января или начале февраля, причем атака будет "гораздо более разрушительной, чем любая ранее". Глава Минобороны Алексей Резников сообщил в интервью Politico, опубликованном 13 декабря, что вблизи границы Украины находятся около 100 тыс. российских военных, которые могут атаковать сразу на нескольких фронтах, используя артиллерию, танки и авиацию.

В Кремле назвали сообщения о подготовке вторжения "вбросами", заявили, что "Россия не собирается ни на кого нападать и не вынашивает никаких агрессивных планов", и обвинили Киев в подготовке к агрессии "против "ЛНР" и "ДНР". В МИД Украины опровергли дезинформацию РФ о якобы подготовке к военному нападению на Донбассе. США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.

7 декабря Путин и Байден провели двухчасовой разговор по защищенному каналу видеосвязи. В Белом доме заявили, что Байден выразил "глубокую обеспокоенность" Соединенных Штатов и их европейских союзников в связи с наращиванием Россией сил вокруг Украины. Байден предупредил Путина о "решительных экономических и других мерах" в случае вторжения в Украину.

Путин во время разговора заявил, что НАТО предпринимает попытки "освоения" территории Украины, и потребовал "надежных, юридически зафиксированных гарантий", что НАТО не будет расширяться на восток. В Белом доме отметили, что Байден не пошел на уступки российской стороне относительно возможного вступления Украины в НАТО.

10 декабря Россия потребовала от Североатлантического альянса официально отозвать обещание Украине о ее вступлении в НАТО. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на это подчеркнул, что право каждого народа выбирать свой путь остается фундаментальным для НАТО.

17 декабря МИД РФ опубликовал свои предложения по "гарантиям безопасности", согласно которым США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО "в восточном направлении", отказаться от приема в Альянс и военного сотрудничества с государствами, ранее входившими в СССР.

Украина тоже выдвинула свои требования в ответ на заявления Кремля.

Теги: Россия, США, Украина, Сергей Марков, НАТО, ВСУ, война на Донбассе, Британия
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