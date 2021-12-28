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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Раздадутся сирены, будет объявление по радио, поступит сообщение по телефону". Крищенко рассказал, что будет происходить в городах, если начнется военная операция

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В случае военной операции люди не будут брошены, заверил Крищенко
В случае военной операции люди не будут брошены, заверил Крищенко
Фото: Андрей Крищенко / Facebook

На случай потенциальной атаки со стороны России украинцы должны иметь дома готовый "тревожный чемоданчик". Об этом заместитель главы Киевской городской государственной администрации, бывший глава полиции Киева Андрей Крищенко сказал в интервью изданию "Главком", опубликованном 28 декабря.

Крищенко призвал украинцев не поддаваться панике, а вооружиться информацией и иметь готовый "тревожный чемоданчик" со всем необходимым.

"У нас уже восьмой год идет война и эскалация возможна в любой момент. Местные власти могут в первую очередь предоставить информацию. Человек, вооруженный ею, может делать те или иные выводы и, соответственно, не будет поддаваться панике. Мы же не паникуем, когда садимся в самолет и каждый раз нам показывают, где находятся аварийные выходы, как пользоваться кислородными масками и где находится спасательный жилет. Это же не значит, что это обязательно понадобится. Поэтому желательно всегда иметь набор вещей – так называемый тревожный чемоданчик, который можно быстро взять с собой. В первую очередь это документы, медикаменты на всех членов семьи, удобная одежда по сезону, запас продуктов на сутки-двое (консервы, сухпай армейский можно купить сейчас в интернете)", – отметил он.

Чиновник также добавил, что украинцам следует получить навыки первой медицинской помощи.

В случае военной операции люди не будут брошены, заверил Крищенко.

"Раздадутся сирены, будет объявление по радио. Если будет работать мобильная связь, то поступит сообщение по телефону. Еще будут прорабатываться вопросы эвакуации, но я их сейчас не могу освещать. Замечу, что любое государство, оказавшись в чрезвычайной ситуации, сразу все сделать не сможет – даже США, когда сталкивались с природными катастрофами. Будет нарушено много привычных связей, условий работы. Есть алгоритмы, планы и некоторые вещи делаются, о чем мы информируем. Мы доводим до людей, что в случае чего каждый не будет сам за себя, когда "спасение утопающих – дело рук самих утопающих". Власть будет принимать все меры. Сейчас идут учения, тренировки, проходят какие-то корректировки", – рассказал он.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

21 ноября начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что РФ готовится к нападению на Украину в конце января или начале февраля, причем атака будет "гораздо более разрушительной, чем любая ранее". Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил 22 декабря, что в зоне 200 км от границы страны находится 122 тыс. российских военных.

В Кремле назвали сообщения о подготовке вторжения "вбросами", заявили, что "Россия не собирается ни на кого нападать и не вынашивает никаких агрессивных планов", и обвинили Киев в подготовке к агрессии "против "ЛНР" и "ДНР". В МИД Украины опровергли дезинформацию РФ о якобы подготовке к военному нападению на Донбассе. США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.

Президент РФ Владимир Путин 23 декабря на ежегодной пресс-конференции на вопрос, будет ли Россия нападать на Украину, заявил, что действия Москвы "будут зависеть не от хода переговоров [о продвижении НАТО на восток], а от безусловного обеспечения безопасности России сегодня и на историческую перспективу".

10 декабря Россия потребовала от Североатлантического альянса официально отозвать обещание Украине о ее вступлении в НАТО. Генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг в ответ на это подчеркнул, что право каждого народа выбирать свой путь остается фундаментальным для НАТО.

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договоров о "гарантиях безопасности" между Россией, США и НАТО, которые были переданы 15 декабря помощнику госсекретаря США Карен Донфрид.

В частности, в ст. 4 проекта договора между РФ и США говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО "в восточном направлении", отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР.

Путин сообщил 21 декабря, что требования РФ по безопасности – не ультиматум, но Запад должен дать на них ответ.

27 декабря председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко заявила, что у России "не было, и нет планов" нападать на Украину.

Теги: Киев, война, агрессия, нападение, оборона, эвакуация, вторжение, Андрей Крищенко, военная операция, операция
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