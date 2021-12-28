"Раздадутся сирены, будет объявление по радио, поступит сообщение по телефону". Крищенко рассказал, что будет происходить в городах, если начнется военная операция

Крищенко призвал украинцев не поддаваться панике, а вооружиться информацией и иметь готовый "тревожный чемоданчик" со всем необходимым.

"У нас уже восьмой год идет война и эскалация возможна в любой момент. Местные власти могут в первую очередь предоставить информацию. Человек, вооруженный ею, может делать те или иные выводы и, соответственно, не будет поддаваться панике. Мы же не паникуем, когда садимся в самолет и каждый раз нам показывают, где находятся аварийные выходы, как пользоваться кислородными масками и где находится спасательный жилет. Это же не значит, что это обязательно понадобится. Поэтому желательно всегда иметь набор вещей – так называемый тревожный чемоданчик, который можно быстро взять с собой. В первую очередь это документы, медикаменты на всех членов семьи, удобная одежда по сезону, запас продуктов на сутки-двое (консервы, сухпай армейский можно купить сейчас в интернете)", – отметил он.

Чиновник также добавил, что украинцам следует получить навыки первой медицинской помощи.

В случае военной операции люди не будут брошены, заверил Крищенко.

"Раздадутся сирены, будет объявление по радио. Если будет работать мобильная связь, то поступит сообщение по телефону. Еще будут прорабатываться вопросы эвакуации, но я их сейчас не могу освещать. Замечу, что любое государство, оказавшись в чрезвычайной ситуации, сразу все сделать не сможет – даже США, когда сталкивались с природными катастрофами. Будет нарушено много привычных связей, условий работы. Есть алгоритмы, планы и некоторые вещи делаются, о чем мы информируем. Мы доводим до людей, что в случае чего каждый не будет сам за себя, когда "спасение утопающих – дело рук самих утопающих". Власть будет принимать все меры. Сейчас идут учения, тренировки, проходят какие-то корректировки", – рассказал он.