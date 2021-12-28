Маркарова о вторжении РФ: Работаем над вариантом "А", дипломатическим сдерживанием, чтобы не пришлось переходить к варианту "Б"

Она перечислила сдерживающие меры, которые обсуждают стороны, в первую очередь речь идет о политических сигналах.

"Сигналы, которые мы слышим от Соединенных Штатов, направлены на то, чтобы достаточно четко показать России, что поддержка США украинской независимости и территориальной целостности остается непреклонной, несмотря на любые ультиматумы. Американская администрация проводит активную работу по объединению трансатлантического сообщества перед угрозой новой волны агрессии России против Украины", – отметила посол.

По ее словам, речь также идет об экономических ограничителях.

"Президент [США] Джо Байден публично и прямо дал понять [президенту РФ Владимиру] Путину: если Россия решит начать очередную эскалацию против нашего государства, то цена этого решения будет очень высокой, а экономические последствия для РФ – чрезвычайно тяжелыми. Это, в сущности, предупреждение о новых мощных санкциях", – подчеркнула Маркарова.

Третьим элементом она назвала развитие оборонных и экономических возможностей Украины, предоставление летального оружия для защиты.

"Сейчас мы все: Украина, США, Запад – работаем над вариантом "А", дипломатическим сдерживанием, чтобы нам не пришлось переходить к варианту "Б", к которому также все активно готовятся", – заявила посол.