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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Чтобы Украина развалилась на две-три части". Данилов назвал задание номер один для Путина

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После того как Путин захватил Крым, ему надо зафиксировать эту ситуацию, считает Данилов (на фото)
После того как Путин захватил Крым, ему надо зафиксировать эту ситуацию, считает Данилов (на фото)
Фото: rnbo.gov.ua

Президент РФ Владимир Путин стремится развалить Украину "на две-три части" – это задание номер один для него. Такое мнение в интервью телеканалу "Настоящее время", опубликованном на сайте СМИ 29 декабря, выразил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов.

"После того как Путин захватил Крым, ему надо зафиксировать эту ситуацию. Чтобы эту ситуацию зафиксировать, он хочет, чтобы наша страна прекратила существование в тех пределах, в которых она существует сегодня. Это задание для него номер один", – сказал Данилов.

По его словам, Путин хочет добиться, "чтобы страна развалилась на две-три части".

"Это то, к чему стремится Путин. Это задача, которая стоит на первом месте. И именно с помощью внутренней дестабилизации", – отметил секретарь СНБО.

Если же России не удастся осуществить свою цель, "тогда, как вариант, может использоваться оружие", считает Данилов.

"Но мы к этому готовы", – подчеркнул он.

Данилов говорил в интервью AFP, которое вышло 24 декабря, что Путин имеет цель уничтожить Украину, но серьезной угрозы вторжения на сегодня нет. На вопрос, удастся ли ему это, Данилов ответил: "Нет. Наши граждане будут защищать нашу страну".

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

21 ноября начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что РФ готовится к нападению на Украину в конце января или начале февраля, причем атака будет "гораздо более разрушительной, чем любая ранее". Данилов сообщил 22 декабря, что в зоне 200 км от границы страны находится 122 тыс. российских военных.

В Кремле назвали сообщения о подготовке вторжения "вбросами", заявили, что "Россия не собирается ни на кого нападать и не вынашивает никаких агрессивных планов", и обвинили Киев в подготовке к агрессии "против "ЛНР" и "ДНР". В МИД Украины опровергли дезинформацию РФ о якобы подготовке к военному нападению на Донбассе.

США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.

Путин 23 декабря на ежегодной пресс-конференции ответил на вопрос, будет ли Россия нападать на Украину.

По его словам, действия Москвы "будут зависеть не от хода переговоров [о продвижении НАТО на восток], а от безусловного обеспечения безопасности России сегодня и на историческую перспективу".

Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко заявила 27 декабря, что у России "не было, и нет планов" нападать на Украину. При этом Матвиенко повторила нарратив Кремля о якобы "активном военном освоении территории Украины" со стороны НАТО, что вызывает у Москвы "серьезную озабоченность".

Теги: Россия, Владимир Путин, Крым, Украина, СНБО, захват, агрессия, аннексия, нападение, угрозы, вторжение, президент, интервью, Алексей Данилов
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