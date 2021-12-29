"Чтобы Украина развалилась на две-три части". Данилов назвал задание номер один для Путина

После того как Путин захватил Крым, ему надо зафиксировать эту ситуацию, считает Данилов (на фото) Фото: rnbo.gov.ua

"После того как Путин захватил Крым, ему надо зафиксировать эту ситуацию. Чтобы эту ситуацию зафиксировать, он хочет, чтобы наша страна прекратила существование в тех пределах, в которых она существует сегодня. Это задание для него номер один", – сказал Данилов.

По его словам, Путин хочет добиться, "чтобы страна развалилась на две-три части".

"Это то, к чему стремится Путин. Это задача, которая стоит на первом месте. И именно с помощью внутренней дестабилизации", – отметил секретарь СНБО.

Если же России не удастся осуществить свою цель, "тогда, как вариант, может использоваться оружие", считает Данилов.

"Но мы к этому готовы", – подчеркнул он.

Данилов говорил в интервью AFP, которое вышло 24 декабря, что Путин имеет цель уничтожить Украину, но серьезной угрозы вторжения на сегодня нет. На вопрос, удастся ли ему это, Данилов ответил: "Нет. Наши граждане будут защищать нашу страну".