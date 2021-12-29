Данилов о требованиях России к США и НАТО: Добилась того, чего она хотела

"Российская Федерация добилась того, чего она хотела. Она хотела прямых переговоров с Соединенными Штатами. Россия этот вопрос решила. Сейчас, когда она объявила фактический ультиматум Соединенным Штатам, фактический ультиматум странам НАТО, будем наблюдать, как будут развиваться эти события", – сказал Данилов.

Как сообщили 28 декабря в Госдепартаменте США, диалог между Соединенными Штатами и РФ по стратегической стабильности состоится 10 января, 12 января Россия и НАТО планируют провести встречу на уровне Совета Россия – НАТО, а на 13 января намечена встреча представителей РФ и ОБСЕ.

"Россияне прекрасно знают, что среди их предложений есть такие, которые неприемлемы для США и для наших европейских союзников и партнеров. Наша задача состоит в том, чтобы определить с нашими союзниками и партнерами, имеется ли потенциал для диалога и консультаций в тех сферах, в которых есть смысл для такого обсуждения", – говорил спикер Госдепа Нед Прайс.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил 28 декабря в комментарии ТАСС, что консультации России и НАТО по гарантиям безопасности пройдут в Брюсселе после встречи представителей Москвы и Вашингтона в Женеве (Швейцария).