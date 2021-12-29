В Госдепартаменте США подтвердили переговоры с РФ в январе по гарантиям безопасности

Россияне прекрасно знают, что среди их предложений по гарантиям безопасности есть такие, которые неприемлемы для США, отметил Прайс Фото: state.gov

Текстовая версия мероприятия опубликована на сайте американского внешнеполитического ведомства.

"Мы ждем совместного с Россией участия в диалоге по стратегической стабильности 10 января, – сказал Прайс. – Кроме того, понятно, что Россия и НАТО планируют 12 января провести встречу на уровне Совета Россия – НАТО, а на 13 января намечена встреча [представителей РФ] и ОБСЕ".

По словам Прайса, на встрече США "изложат свои озабоченности" и ожидают, что "россияне поступят так же".

"Но мы всегда будем придерживаться принципа: ничего о наших союзниках и партнерах без наших союзников и партнеров, ничего о них без них. Будут области, в которых мы сможем добиться прогресса, и я уверен, что будут и такие, где мы не придем к согласию. В этом суть дипломатии… Мы считаем, что открыты линии диалога, открытые дипломатические линии могут быть конструктивными, поскольку мы стремимся снизить вероятность конфликта в Украине и вокруг нее", – отметил спикер Госдепартамента.

Прайс подчеркнул, что власти США намерены вместе с союзниками и партнерами определить, по каким из предложений РФ в сфере безопасности возможен диалог.

"Россияне прекрасно знают, что среди их предложений есть такие, которые неприемлемы для США и для наших европейских союзников и партнеров. Наша задача состоит в том, чтобы определить с нашими союзниками и партнерами, есть ли потенциал для диалога и консультаций в тех сферах, в которых есть смысл для такого обсуждения", – резюмировал спикер Госдепартамента.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил 28 декабря в комментарии ТАСС, что консультации России и НАТО по гарантиям безопасности пройдут в Брюсселе после встречи представителей Москвы и Вашингтона в Женеве (Швейцария).