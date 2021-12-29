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В Госдепартаменте США подтвердили переговоры с РФ в январе по гарантиям безопасности

Россияне прекрасно знают, что среди их предложений по гарантиям безопасности есть такие, которые неприемлемы для США, отметил Прайс
Россияне прекрасно знают, что среди их предложений по гарантиям безопасности есть такие, которые неприемлемы для США, отметил Прайс
Фото: state.gov

Заседание Совета РФ – НАТО запланировано на 12 января, а на следующий день состоятся контакты по линии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Об этом 28 декабря на брифинге заявил спикер Госдепартамента США Нед Прайс.

Текстовая версия мероприятия опубликована на сайте американского внешнеполитического ведомства.

"Мы ждем совместного с Россией участия в диалоге по стратегической стабильности 10 января, – сказал Прайс. – Кроме того, понятно, что Россия и НАТО планируют 12 января провести встречу на уровне Совета Россия – НАТО, а на 13 января намечена встреча [представителей РФ] и ОБСЕ".

По словам Прайса, на встрече США "изложат свои озабоченности" и ожидают, что "россияне поступят так же".

"Но мы всегда будем придерживаться принципа: ничего о наших союзниках и партнерах без наших союзников и партнеров, ничего о них без них. Будут области, в которых мы сможем добиться прогресса, и я уверен, что будут и такие, где мы не придем к согласию. В этом суть дипломатии… Мы считаем, что открыты линии диалога, открытые дипломатические линии могут быть конструктивными, поскольку мы стремимся снизить вероятность конфликта в Украине и вокруг нее", – отметил спикер Госдепартамента.

Прайс подчеркнул, что власти США намерены вместе с союзниками и партнерами определить, по каким из предложений РФ в сфере безопасности возможен диалог. 

"Россияне прекрасно знают, что среди их предложений есть такие, которые неприемлемы для США и для наших европейских союзников и партнеров. Наша задача состоит в том, чтобы определить с нашими союзниками и партнерами, есть ли потенциал для диалога и консультаций в тех сферах, в которых есть смысл для такого обсуждения", – резюмировал спикер Госдепартамента.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил 28 декабря в комментарии ТАСС, что консультации России и НАТО по гарантиям безопасности пройдут в Брюсселе после встречи представителей Москвы и Вашингтона в Женеве (Швейцария).

Контекст:

22 декабря генсек НАТО Йенс Столтенберг предлагал провести заседание Совета Россия – НАТО в начале 2022 года, чтобы обсудить наращивание РФ своих войск возле границы Украины, но даты не называл.

21 ноября начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что РФ готовится к нападению на Украину в конце января или начале февраля, причем атака будет "гораздо более разрушительной, чем любая ранее". Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил 22 декабря, что в зоне 200 км от границы страны находится 122 тыс. российских военных.

США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.

7 декабря во время онлайн-переговоров с президентом США Джо Байденом президент РФ Владимир Путин заявил, что НАТО предпринимает попытки "освоения" территории Украины и потребовал "надежных, юридически зафиксированных гарантий", что Альянс не будет расширяться на восток.

10 декабря Россия потребовала от Североатлантического союза официально отозвать обещание Украине о ее вступлении в НАТО.

17 декабря МИД РФ распространил переданные Вашингтону российские проекты договора с США и соглашения с НАТО о так называемых гарантиях безопасности. В частности, в них говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО "в восточном направлении", отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР.

В Белом доме 17 декабря заявили, что ознакомлены с российскими проектами договоров, подчеркнув, что США не будут вести переговоры с РФ по "гарантиям безопасности" без союзников в Европе.

Путин 23 декабря на ежегодной пресс-конференции ответил на вопрос, будет ли Россия нападать на Украину.

По его словам, действия Москвы "будут зависеть не от хода переговоров [о продвижении НАТО на восток], а от безусловного обеспечения безопасности России сегодня и на историческую перспективу".

Теги: Россия, США, Украина, НАТО, ОБСЕ, Швейцария, Женева, Брюссель, Госдепартамент США, переговоры, нападение, безопасность, Сергей Рябков, спикер, встреча, брифинг, Нед Прайс
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