ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Гармаш не исключает, что боевики на оккупированном Донбассе могут создать "грязную бомбу"

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Угроза есть, считает Гармаш
Угроза есть, считает Гармаш
Фото: radiosvoboda.org

В ходе конфликта на Донбассе оккупанты могут применить "грязную бомбу", оружие массового поражения. Такое мнение выразил 29 декабря в эфире телеканала "Украина 24" член украинской делегации в трехсторонней консультативной группе по урегулированию ситуации журналист Сергей Гармаш.

"Действительно, очень легко сделать такую беду на Донбассе. Донбасс переполнен объектами техногенно опасными. В том числе и ядерные объекты там есть, которые могут использоваться для создания той же "грязной бомбы". Поэтому угроза есть такая", – сказал он.

Журналист выразил тревогу в связи с высказываниями главы минобороны России Сергея Шойгу, заявившего 21 декабря о якобы присутствии на востоке Украины 120 сотрудников американских частных военных компаний, которые привезли туда химические компоненты и готовят провокацию.

"Хотя, мне кажется, они (заявления. – "ГОРДОН") больше направлены на то, чтобы заставить нас и США оправдываться и реагировать на бессмысленные заявления. Я думаю, что грядет серьезная конфронтация на Донбассе. Возможно, как повод для начала активных боевых действий могут быть использованы такие информационные поводы, вроде химической атаки или чего-то похожего", – объяснил Гармаш.

"Грязная бомба" – один из вариантов радиологического оружия, состоит из контейнера с радиоактивными изотопами и взрывчатки, подрыв которой разрушает контейнер и распыляет радиоактивное вещество за счет ударной волны.

Контекст:

Реагируя на заявление Шойгу, в украинском МИД ответили, что таким образом Россия готовит информационное прикрытие для возможных дальнейших провокаций на территории Украины.

Спикер Госдепа США Нед Прайс, комментируя заявление Шойгу, призвал РФ прекратить использовать ложную и подстрекательскую риторику. Прайс подчеркнул, что вопреки заявлениям министра обороны России, ответственность за эскалацию напряженности несет Россия и ее ставленники, а не Украина или Соединенные Штаты.

На Донбассе находится ряд объектов, за которыми наблюдает Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) – затопленная шахта "Юнком" в Енакиево (в 1979 году здесь произвели подземный ядерный взрыв), медучреждение в Луганске и исследовательский аппарат с радиоматериалами в Донецке.

Теги: Россия, ядерное оружие, Донбасс, Сергей Шойгу, боевики, Сергей Гармаш, война в Украине, война на Донбассе, бомба
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