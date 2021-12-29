Гармаш не исключает, что боевики на оккупированном Донбассе могут создать "грязную бомбу"

"Действительно, очень легко сделать такую беду на Донбассе. Донбасс переполнен объектами техногенно опасными. В том числе и ядерные объекты там есть, которые могут использоваться для создания той же "грязной бомбы". Поэтому угроза есть такая", – сказал он.

Журналист выразил тревогу в связи с высказываниями главы минобороны России Сергея Шойгу, заявившего 21 декабря о якобы присутствии на востоке Украины 120 сотрудников американских частных военных компаний, которые привезли туда химические компоненты и готовят провокацию.

"Хотя, мне кажется, они (заявления. – "ГОРДОН") больше направлены на то, чтобы заставить нас и США оправдываться и реагировать на бессмысленные заявления. Я думаю, что грядет серьезная конфронтация на Донбассе. Возможно, как повод для начала активных боевых действий могут быть использованы такие информационные поводы, вроде химической атаки или чего-то похожего", – объяснил Гармаш.

"Грязная бомба" – один из вариантов радиологического оружия, состоит из контейнера с радиоактивными изотопами и взрывчатки, подрыв которой разрушает контейнер и распыляет радиоактивное вещество за счет ударной волны.