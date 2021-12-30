Боевики на Донбассе 29 декабря четыре раза открывали огонь. Пострадал военный ВСУ

Вблизи Новолуганского Донецкой области боевики вели огонь из автоматических станковых гранатометов.

В сторону Трехизбенки Луганской области оккупанты открывали огонь из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Недалеко от Новоселовки Донецкой области боевики стреляли из автоматических и станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, а также стрелкового оружия.

В окрестностях Золотого-4 Луганской области вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь из стрелкового оружия.

В результате обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Он находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья – средней тяжести.

Украинские военные открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружения, и заставили боевиков прекратить обстрелы.

С начала суток 30 декабря со стороны российско-оккупационных войск нарушение режима прекращения огня не зафиксировано.