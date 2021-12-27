Украинские военные задержали боевика в российской форме, который под действием наркотиков перешел линию столкновения

"Утром 27 декабря 2021 года в Луганской области в районе наблюдательного пункта одного из подразделений, выполняющего боевые задания по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации, был задержан представитель незаконных вооруженных формирований российско-оккупационных войск. Нарушитель в российской форме в состоянии сильного наркотического опьянения двигался через линию столкновения в сторону украинских позиций", – говорится в сообщении.

После задержания боевика военные передали его представителям Службы безопасности Украины.

Предварительно установлено, что 40-летний задержанный наемник проходил службу по контракту в одном из подразделений незаконных вооруженных формирований. При себе у него был "паспорт" террористической организации "ЛНР". Также выяснилось, что с 2006-го по 2012 год задержанный отбывал наказание в местах лишения свободы по статье о преднамеренном убийстве.