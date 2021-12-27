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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украинские военные задержали боевика в российской форме, который под действием наркотиков перешел линию столкновения

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После задержания боевика военные передали его представителям Службы безопасности Украины
После задержания боевика военные передали его представителям Службы безопасности Украины
Фото: Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation / Facebook

Украинские военнослужащие на Донбассе 27 декабря задержали боевика в российской военной форме, перешедшего линию разграничения сторон. Об этом в Facebook сообщает штаб операции Объединенных сил.

"Утром 27 декабря 2021 года в Луганской области в районе наблюдательного пункта одного из подразделений, выполняющего боевые задания по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации, был задержан представитель незаконных вооруженных формирований российско-оккупационных войск. Нарушитель в российской форме в состоянии сильного наркотического опьянения двигался через линию столкновения в сторону украинских позиций", – говорится в сообщении.

После задержания боевика военные передали его представителям Службы безопасности Украины.

Предварительно установлено, что 40-летний задержанный наемник проходил службу по контракту в одном из подразделений незаконных вооруженных формирований. При себе у него был "паспорт" террористической организации "ЛНР". Также выяснилось, что с 2006-го по 2012 год задержанный отбывал наказание в местах лишения свободы по статье о преднамеренном убийстве.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/1266148513877762

Контекст:

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

В июле 2020 года Офис президента Украины сообщил, что трехсторонняя контактная группа в ходе видеоконференции согласовала режим полного и всеобъемлющего режима прекращения огня на Донбассе. "Режим соблюдения полного и всеобъемлющего прекращения огня в случае, если он будет соблюден другой стороной, является базовой предпосылкой для реализации Минских договоренностей и открывает путь к выполнению других положений этих договоренностей", – подчеркивалось в сообщении ОП.

Полный и всеобъемлющий режим прекращения огня на Донбассе вступил в силу 27 июля. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях его нарушения боевиками.

22 декабря 2021 года перед новогодними и рождественскими праздниками ТКГ договорилась вернуться к соблюдению режима прекращения огня. Боевики нарушили эти договоренности в первые сутки.

Теги: Россия, Украина, военные, террористы, боевики, война в Украине, война на Донбассе
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