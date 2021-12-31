"Сталкиваемся с новыми вызовами". Канцлер ФРГ Шольц упомянул Украину в новогоднем обращении

Во внешнеполитической части своего выступления Шольц призывал к суверенной, единой, сильной Европе. Политик отметил, что трансатлантическое сотрудничество необходимо для безопасности в Европе и за ее пределами.

"Что касается Украины, мы сейчас сталкиваемся с новыми вызовами", – сказал он.

На фоне опасений Запада, что Россия может начать вторжение в Украину, канцлер заявил: "Нерушимость границ является ценным достоянием и не подлежит обсуждению".