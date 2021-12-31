"Сталкиваемся с новыми вызовами". Канцлер ФРГ Шольц упомянул Украину в новогоднем обращении

Во внешнеполитической части своего выступления Шольц призывал к суверенной, единой, сильной Европе. Политик отметил, что трансатлантическое сотрудничество необходимо для безопасности в Европе и за ее пределами.
"Что касается Украины, мы сейчас сталкиваемся с новыми вызовами", – сказал он.
На фоне опасений Запада, что Россия может начать вторжение в Украину, канцлер заявил: "Нерушимость границ является ценным достоянием и не подлежит обсуждению".
Вице-канцлер и министр финансов, бывший мэр Гамбурга, социал-демократ Олаф Шольц стал новым канцлером Германии 8 декабря. За него проголосовало 395 депутатов Бундестага при необходимом минимуме в 369 голосов.
15 декабря 2021 года президент Украины Владимир Зеленский поздравил Шольца с избранием на пост канцлера и выразил надежду, что новое правительство Германии поддержит европейскую и евроатлантическую перспективу Украины.
В тот же день Зеленский, Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон призвали Россию возобновить конструктивную работу в нормандском формате.