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"Сталкиваемся с новыми вызовами". Канцлер ФРГ Шольц упомянул Украину в новогоднем обращении

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Нерушимость границ не подлежит обсуждению, заявил Шольц
Нерушимость границ не подлежит обсуждению, заявил Шольц
Фото: EPA

Канцлер ФРГ Олаф Шольц в новогоднем обращении к гражданам Германии упоминает в том числе Украину. Об этом 31 декабря сообщает Tagesspiegel.

Во внешнеполитической части своего выступления Шольц призывал к суверенной, единой, сильной Европе. Политик отметил, что трансатлантическое сотрудничество необходимо для безопасности в Европе и за ее пределами.

"Что касается Украины, мы сейчас сталкиваемся с новыми вызовами", – сказал он.

На фоне опасений Запада, что Россия может начать вторжение в Украину, канцлер заявил: "Нерушимость границ является ценным достоянием и не подлежит обсуждению".

Контекст:

Вице-канцлер и министр финансов, бывший мэр Гамбурга, социал-демократ Олаф Шольц стал новым канцлером Германии 8 декабря. За него проголосовало 395 депутатов Бундестага при необходимом минимуме в 369 голосов.

15 декабря 2021 года президент Украины Владимир Зеленский поздравил Шольца с избранием на пост канцлера и выразил надежду, что новое правительство Германии поддержит европейскую и евроатлантическую перспективу Украины. 

В тот же день Зеленский, Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон призвали Россию возобновить конструктивную работу в нормандском формате.

Теги: Германия, Украина, ФРГ, вторжение, новогоднее обращение, Европа, Евросоюз, поздравление, обращение, Олаф Шольц
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