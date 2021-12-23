Джонсон и Шольц считают, что важно контактировать с Россией для деэскалации напряженности вблизи Украины

Среди прочего, Джонсон и Шольц обсудили вопрос напряженности вблизи Украины.
"Оба лидера обсудили ряд международных тем, включая текущую ситуацию на границе Украины. Они согласились с важностью взаимодействия с Россией для деэскалации ситуации и предотвращения дальнейшей агрессии", – сказано в сообщении.
21 декабря Шольц провел разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. Как отмечается на сайте правительства ФРГ, Шольц и Путин говорили об усилении российского военного присутствия вблизи Украины.
Канцлер Германии "выразил обеспокоенность ситуацией и заявил о необходимости срочной деэскалации", говорится в сообщении представителя федерального правительства Штеффена Хебестрайта.
На фоне стягивания своих войск к границам Украины Россия 10 декабря потребовала от Североатлантического альянса официально отозвать обещание Украине о ее вступлении в НАТО. Генсек Альянса Йенс Столтенберг на это подчеркнул, что право каждого народа выбирать свой путь остается фундаментальным для НАТО.
В МИД Украины в ответ на требования РФ к НАТО призвали Россию в качестве первых шагов для достижения гарантий безопасности на европейском континенте "безотлагательно и безоговорочно вернуться к конструктивной повестке дня и уже сейчас начать выполнение Минских соглашений и договоренностей лидеров нормандского формата" по урегулированию конфликта на Донбассе.