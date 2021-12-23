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Джонсон и Шольц считают, что важно контактировать с Россией для деэскалации напряженности вблизи Украины

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Джонсон (на фото) и Шольц обсудили вопрос напряженности вблизи границы Украины
Джонсон (на фото) и Шольц обсудили вопрос напряженности вблизи границы Украины
Фото: EPA

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон 22 декабря провел телефонный разговор с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. О темах беседы двух политиков сообщается на сайте правительства Соединенного Королевства.

Среди прочего, Джонсон и Шольц обсудили вопрос напряженности вблизи Украины.

"Оба лидера обсудили ряд международных тем, включая текущую ситуацию на границе Украины. Они согласились с важностью взаимодействия с Россией для деэскалации ситуации и предотвращения дальнейшей агрессии", – сказано в сообщении.

21 декабря Шольц провел разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. Как отмечается на сайте правительства ФРГ, Шольц и Путин говорили об усилении российского военного присутствия вблизи Украины.

Канцлер Германии "выразил обеспокоенность ситуацией и заявил о необходимости срочной деэскалации", говорится в сообщении представителя федерального правительства Штеффена Хебестрайта.

Контекст:

На фоне стягивания своих войск к границам Украины Россия 10 декабря потребовала от Североатлантического альянса официально отозвать обещание Украине о ее вступлении в НАТО. Генсек Альянса Йенс Столтенберг на это подчеркнул, что право каждого народа выбирать свой путь остается фундаментальным для НАТО.

В МИД Украины в ответ на требования РФ к НАТО призвали Россию в качестве первых шагов для достижения гарантий безопасности на европейском континенте "безотлагательно и безоговорочно вернуться к конструктивной повестке дня и уже сейчас начать выполнение Минских соглашений и договоренностей лидеров нормандского формата" по урегулированию конфликта на Донбассе.

Теги: Россия, Германия, Украина, Великобритания, граница, ФРГ, переговоры, агрессия, Борис Джонсон, конфликт, премьер-министр, войска, Олаф Шольц
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