Джонсон и Шольц считают, что важно контактировать с Россией для деэскалации напряженности вблизи Украины

Среди прочего, Джонсон и Шольц обсудили вопрос напряженности вблизи Украины.

"Оба лидера обсудили ряд международных тем, включая текущую ситуацию на границе Украины. Они согласились с важностью взаимодействия с Россией для деэскалации ситуации и предотвращения дальнейшей агрессии", – сказано в сообщении.

21 декабря Шольц провел разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. Как отмечается на сайте правительства ФРГ, Шольц и Путин говорили об усилении российского военного присутствия вблизи Украины.

Канцлер Германии "выразил обеспокоенность ситуацией и заявил о необходимости срочной деэскалации", говорится в сообщении представителя федерального правительства Штеффена Хебестрайта.