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За сутки 1500 украинцев с коронавирусом попали в больницу

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Всего в стране с начала эпидемии подтвердили 3,6 млн случаев COVID-19
Всего в стране с начала эпидемии подтвердили 3,6 млн случаев COVID-19
Фото: depositphotos.com

30 декабря в Украине подтвердили 7029 новых случаев коронавирусной инфекции, проинформировало 31 декабря в Facebook Министерство здравоохранения.

Среди заболевших – 404 ребенка и 185 медицинских работников. 

За прошлые сутки в больницы попали 1578 пациентов с COVID-19, выздоровело 8609 пациентов, умерло – 209. Сделали 30 декабря почти 72 тыс. тестов.

Всего в стране с начала эпидемии подтвердили 3 667 649 случаев COVID-19, выздоровело 3 468 858 украинцев, умерло – 95 899.

https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/2033482116814883

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

Четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, говорил 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко. В середине ноября власти заявили о начале спада четвертой волны.

Страна прошла осенний пик заболеваемости и смертности от коронавируса, заявили 24 ноября в Национальной академии наук Украины. 13 декабря Ляшко сказал, что в Украине уровень заболеваемости COVID-19 снижается пять недель подряд.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Украина, Минздрав, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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