Украинец сделал более 15 прививок от коронавируса, чтобы попасть в больницу

Врач предположила, что у пациента "проблема с психикой" Скриншот: 1plus1.video

Журналисты отмечают, что информация о всех 15 введенных дозах отображена в электронной системе Helsi. Прививки делались всеми доступными в стране препаратами.

На момент выхода сюжета у мужчины было уже 18 прививок, говорится в материале.

"Я могу только посочувствовать", – сказала врач Людмила Смолина, узнавшая о многократных прививках.

Она предположила, что у пациента "есть проблема с психикой".

Сукач утверждает, что прививался так много раз потому, что врач якобы обещала ему за 20 прививок бесплатное питание и недельное пребывание в больнице Харькова. Сама медик якобы хотела улучшить таким образом рейтинг в Helsi.

Журналистам она сказала, что "впервые об этом слышит".