Украинец сделал более 15 прививок от коронавируса, чтобы попасть в больницу

Журналисты отмечают, что информация о всех 15 введенных дозах отображена в электронной системе Helsi. Прививки делались всеми доступными в стране препаратами.
На момент выхода сюжета у мужчины было уже 18 прививок, говорится в материале.
"Я могу только посочувствовать", – сказала врач Людмила Смолина, узнавшая о многократных прививках.
Она предположила, что у пациента "есть проблема с психикой".
Сукач утверждает, что прививался так много раз потому, что врач якобы обещала ему за 20 прививок бесплатное питание и недельное пребывание в больнице Харькова. Сама медик якобы хотела улучшить таким образом рейтинг в Helsi.
Журналистам она сказала, что "впервые об этом слышит".
В Украине зарегистрированы вакцины против коронавируса от Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также украинцев прививают вакциной Moderna (Spikevax), хоть она пока не зарегистрирована в стране.
По состоянию на 7 декабря на украинских складах находилось 9,5 млн доз вакцин.
Кампания по вакцинации в Украине стартовала 24 февраля. Сейчас привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет. Также в Украине разрешили введение третьей дозы вакцины от коронавируса, граждане начали ее получать 16 декабря.
На 30 декабря одну дозу вакцины от COVID-19 получили 14,7 млн украинцев, две – 13,6 млн. В общей сложности сделали 28,3 млн прививок.