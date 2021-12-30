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Инфографика

Большинство стран Европы украинцы могут посещать с документами о вакцинации от COVID-19. Инфографика

 
| Сегодня 16.12 Этот материал можно прочитать и на украинском языке
По состоянию на 30 декабря украинцы не смогут посетить без уважительных причин Италию, Мальту, Беларусь и Сан-Марино, остальные страны Европы открыты при наличии документов, основной из которых – сертификат о вакцинации от COVID-19 или тест на коронавирус. Об этом говорится в инфографике от Министерства здравоохранения Украины, опубликованной на специализированном Telegram-канале.
Теги: Украина, Беларусь, Италия, МИД Украины, вакцинация, Мальта, Европа, украинцы, документы, здравоохранение, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, Сан-Марино, коронавирус
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