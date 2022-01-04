В Украине трое суток подряд фиксируют менее 2 тыс. новых случаев COVID-19

Среди заболевших 87 детей и 21 медработник.

"Также за минувшие сутки госпитализировано 970 человек, летальных исходов – 135, выздоровело 3629 человек", – говорится в сообщении.

Днем ранее, 2 января за сутки выявили 1804 новых случая СOVID-19, 1 января – 1863. 31 декабря случаев было 5026, 30 декабря – 7029.

За все время пандемии в Украине зафиксировано 3 678 088 случаев COVID-19 и 96 436 смертей из-за болезни.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

Четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, говорил 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко. В середине ноября власти заявили о начале спада четвертой волны.

Страна прошла осенний пик заболеваемости и смертности от коронавируса, заявили 24 ноября в Национальной академии наук Украины. 13 декабря Ляшко сказал, что в Украине уровень заболеваемости COVID-19 снижается пять недель подряд.